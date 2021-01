Je kan je kinderen niet helemaal onterven. Toch kan je het ene meer nalaten dan het andere. Wat met adoptiekinderen en stiefkinderen? Kunnen zij erven en zo ja, betalen zij dan hetzelfde tarief erfbelasting?

Sinds 1 september 2018 kan je met de helft van je nalatenschap doen wat je wil. Heb je meer dan één kind, dan geeft dat je vandaag een grotere vrijheid om na te laten aan wie je wil. Want zelfs als je drie kinderen of meer hebt, erven ze samen slechts (minstens) de helft. Maar die helft kan je hen niet afnemen. Je kan hen dus nog altijd niet volledig onterven, als je dat zou willen.

Met de helft waarover je vrij kan beschikken heb je nu meer mogelijkheden. Zo kan je bijvoorbeeld meer nalaten aan je stiefkinderen.

Stiefkinderen

Wil je je stiefkind iets nalaten moet je wel een testament maken want stiefkinderen zijn geen erfgenamen omdat er geen bloedband is.

Stel dat je effectief een som nalaat aan je stiefkind via testament, betaalt hij/zij daar dan dezelfde erfbelasting op? Stiefkinderen worden in het Vlaams en Waals gewest met eigen kinderen gelijkgesteld wat erfbelasting betreft. In Vlaanderen is dat: 3% op de schijf tot 50.000 euro, 9% vanaf 50.000 euro tot 250.000 euro en 27% op alles boven 250.000 euro. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gelden die voordelige tarieven enkel als je stiefzoon of stiefdochter minstens 6 jaar na elkaar op jouw adres heeft gewoond vóór zijn of haar 21ste verjaardag en dezelfde zorgen heeft gekregen als een eigen kind van zijn ouders mag verwachten.

Toch is er geen volledige gelijkheid op het fiscale vlak. De stiefkleinkinderen die een deel van de erfenis krijgen van hun 'stiefgrootouders' betalen de tarieven die gelden tussen derden. Die kunnen oplopen tot 55% in het Vlaamse Gewest, en tot 80% in het Waals en Brussels Gewest.

Adoptiekinderen

Bij een volle adoptie worden alle banden met de oorspronkelijke familie verbroken. De adoptiekinderen en hun afstammelingen kunnen niet meer van hun oorspronkelijke familie erven. Ze kunnen wel van hun adoptiefamilie (dus ook van de bloedverwanten van hun adoptieouders) erven met dezelfde rechten als biologische kinderen.

Bij gewone adoptie kunnen adoptiekinderen en hun afstammelingen erven van hun oorspronkelijke families. Daarnaast kunnen zij van hun adoptieouder(s) erven met dezelfde rechten als biologische kinderen (in bepaalde gevallen zullen zij wel hogere erfbelasting betalen). Maar ze kunnen niet erven van de bloedverwanten van hun adoptieouders.(Bron: www.vlaanderen.be/erfenis)

