35% van de Belgische huishoudens bestaat vandaag uit één persoon. Tegen 2060 zal dat de helft zijn. Al is deze groep heel divers, ze krijgen vaak te maken met dezelfde moeilijkheden.

De federale regering kwam uiteindelijk tot een begrotingsakkoord. Dat moet een evenwicht tussen hervorming en investering zijn. Eén van de deelakkoorden gaat over de strijd tegen de energiecrisis. De regering neemt maatregelen om de fors gestegen energieprijzen te milderen, vooral voor consumenten die dat het meest nodig hebben. Het uitgebreid sociaal tarief (sinds de coronacrisis uitgebreid tot ongeveer 1 miljoen gezinnen) wordt verlengd en er komt een bijkomende korting van 80 euro voor mensen die recht hebben op het sociaal tarief. Voor de andere consumenten komt er geen speciale maatregel, maar ook zij zullen zo'n 30 tot 50 euro minder betalen, door de omzetting van een federale heffing in een accijns.

Het is maar één van de lange lijst maatregelen in het kader van het federale begrotingsakkoord (er worden ook maatregelen op regionaal niveau beloofd om de energiefactuur naar beneden te halen), maar de gestegen energieprijs raakt iedereen. In het bijzonder ook mensen die alleen wonen en dus de energiekost van hun woning niet kunnen delen.

Pijnpunten

Een ander punt waar alleenwoners mee kampen zijn de forfaitaire belastingen en taksen. Denken we bijvoorbeeld aan de onroerende voorheffing. Die belasting wordt per gezin betaald en niet volgens het aantal bewoners. Gezinnen met kinderen ten laste hebben bovendien recht op vermindering van de onroerende voorheffing.

"Wonen en de kosten die dat meebrengt is het belangrijkste pijnpunt voor alleenwoners" zeggen Carla Dejonghe, Brussels parlementslid, en Gert Van der Eeken, jurist-economist, die zich beiden inzetten voor All1, een belangenvereniging die opkomt voor de alleenwoners, voor wetenschappelijk onderzoek ijvert en aan de alarmbel trekt bij beleidsmakers. De resultaten van een all1-enquête onder alleenwonenden weerspiegelen voornamelijk een vraag naar eerlijkere belastingen, meer betaalbare woningen (gehuurd of gekocht) en een 'single' reflex in het algemeen. Het heersende gevoel is dat het beleid onvoldoende rekening houdt met hun specifieke behoeften en financiële draagkracht in vergelijking met tweeverdieners."

Naast de kosten en taksen die met wonen te maken hebben, zijn er nog andere punten waar alleenwoners op botsen. "Ook de Belgische regels rond erfbelasting (Vlaanderen) of successierechten (Wallonië en Brussel) vallen alleenwoners zwaar op de maag", vertelt Carla Dejonghe. "Voor wie zijn erfenis wil nalaten aan zogenaamde 'derden', bijvoorbeeld een goede vriend, nicht of petekind, geldt de maximale erfbelasting. In Vlaanderen betaalt de erfgenaam dan tot 65% erfbelasting. In Brussel en Wallonië loopt dat zelfs op tot 80%. Je erfenis nalaten aan je kinderen of partner levert de meest voordelige erfbelasting op, maar kinderloze alleenstaanden hebben deze keuze gewoonweg niet.Verder is ook de afschaffing van het fiscaal voordeel van duolegaten in Vlaanderen helemaal geen goed nieuws voor alleenstaanden zonder kinderen. De Vlaamse regering maakte het wel fiscaal interessanter om je nalatenschap te geven aan beste vrienden door het tarief voor de eerste 15.000 euro van 25% naar 3% te brengen, met een maximum nettovoordeel van 3.300 euro. Dat is niet veel voor wie een huis wil nalaten!"

