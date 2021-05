Vanaf vandaag, 31 mei 2021, kunnen ondernemers een heropstartlening aanvragen bij de Vlaamse overheid. Met de heropstartlening wil de Vlaamse regering handelaars en horeca-uitbaters in staat te stellen handelsgoederen aan te kopen en voorraden aan te leggen om te kunnen heropstarten.

Veel ondernemingen zijn lang gesloten geweest. Meer dan 1 op de 4 ondernemingen heeft bijkomend kapitaal of krediet nodig. In de horeca heeft zelfs de helft van de ondernemingen nood aan extra kapitaal. Horeca-uitbaters moeten veel grondstoffen inkopen om te kunnen starten. Voor de modesector is de situatie heel moeilijk geworden door de zwakke solden en cateraars of ondernemers in de eventsector hebben door de lange stilstand geen voorraden meer.

Vanaf 9 juni mogen cafés en restaurants ook binnen opnieuw klanten ontvangen en vanaf 1 juli mag winkelen weer onbeperkt in tijd en aantal. Ook de eventsector kan stilaan opnieuw starten met voorbereidingen. Ondernemingen in die sectoren moeten dus (verse) producten inslaan om te kunnen herstarten of nieuwe collecties aankopen. Leveranciers zijn minder snel geneigd om betalingsuitstel te geven en ook banken zijn terughoudend.

De voorwaarden

Daarom heeft de Vlaamse regering beslist een heropstartlening mogelijk te maken voor ondernemingen in elke sector. De heropstartlening is een lening aan een beperkte rente van 1 procent met een looptijd van 24 of 36 maanden. Het zal mogelijk zijn om 2 leningen te krijgen per ondernemer. De terugbetaling start vanaf de 15de maand in schijven per trimester. De minimumlening is 10.000 euro, maximaal kan 750.000 euro geleend worden voor de twee leningen samen. Het maximum is ook begrensd tot 25% van de aangekochte handelsgoederen in 2019. Voor leningen tot 50.000 euro wordt 80% van het bedrag op de aanvaarde voorgelegde facturen als lening aanvaard. Voor leningen boven de 50.000 euro wordt voor het gedeelte van de lening dat die 50.000 euro overschrijdt, 50% van het bedrag op de aanvaarde facturen als lening aanvaard. De voorgelegde facturen met een maximum van 100 per lening kunnen facturen zijn met datum tussen 1 januari 2021 tot en met 1 augustus 2021.

De leningen kunnen aangevraagd worden tot 1 augustus 2021. De aanvraagapplicatie via de website van VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid, is beschikbaar vanaf 31 mei 2021.

