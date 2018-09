Halftijds pensioen op komst?

Toen we in het najaar van 2015 met een aantal lezers van Plus Magazine een ontmoeting hadden met minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, was er al sprake van het invoeren van een halftijds pensioen. De vraag werd gesteld of deze vorm van pensioen het tijdskrediet zou vervangen. "Neen", antwoordde minister Bacquelaine toen. "Het halftijds pensioen zal niet concurreren met het tijdskrediet. Je kan een tijdskrediet einde loopbaan met uitkering nemen vanaf 60 jaar (vanaf 55 jaar kan het ook, maar dan geniet je niet de verhoogde uitkering). Het halftijds pensioen zal iets later in de loopbaan plaatsvinden. Je zal het ten vroegste kunnen nemen wanneer je aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen voldoet."

Die leeftijds-en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen schuiven elk jaar op. In 2018 kan je op vervroegd pensioen als je 63 jaar bent en 41 jaar gewerkt hebt. In 2019 schuift het op naar 63 jaar en 42 jaar gewerkt. Je kan eventueel stoppen op 60 of 61 jaar, maar dan moet je langer gewerkt hebben (resp. 43 en 42 jaar in 2018 en 44 en 43 jaar in 2019).

Het is best mogelijk dat je op je 63ste nog wel wil werken, maar niet meer voltijds. Je zou dan nog altijd een tijdskrediet kunnen nemen (maar daar zijn voorwaarden voor, zo moet je bijvoorbeeld 25 jaar in de privésector gewerkt hebben), of je zou een deeltijdse arbeidsovereenkomst kunnen sluiten. Maar als alles goed loopt zal je binnenkort ook voor een halftijds pensioen kunnen opteren. Dan kan je halftijds blijven werken aan de helft van je loon en halftijds een pensioen genieten.

Tijdskrediet of halftijds pensioen?

Let wel, dit halftijds loon zal minder pensioenrechten opbouwen dan een voltijds loon. Is het dan toch niet beter om een halftijdse landingsbaan te nemen na 60 jaar, waarbij je een uitkering krijgt en er ook een gelijkstelling is voor je pensioen? Tijdens de jaren dat je nog werkt zal je meestal meer overhouden als je een halftijds pensioen neemt. Dat ligt hoger dan de uitkering die je krijgt bij een halftijdse landingsbaan, zo antwoordde minister Bacquelaine aan de krant Het Laatste Nieuws. Maar wat nadien, eenmaal je 'echt' helemaal met pensioen bent? Het halftijds pensioen is nog niet voor morgen, maar als het er is, laat je toch best uitrekenen wat op de langere termijn het meest voordelig voor jou is.