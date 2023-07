Laat je niet langer beetnemen door zogenaamde milieulabels, waarvan 40% totaal niet gebaseerd is op gegronde ecologische argumenten.



Sommige bedrijven proberen consumenten soms te beïnvloeden via greenwashing. Ze willen je doen geloven dat je klimaatneutrale producten koopt. Misleiding vindt Test-Aankoop: "bedrijven slaan munt uit het feit dat consumenten vaker voor groene alternatieven kiezen en bereid zijn daarvoor meer te betalen." De Europese Commissie heeft een ontwerprichtlijn klaar om greenwashing op etiketten en in advertenties te bannen, zoals 'T-shirt gemaakt van gerecycleerde plastic flessen', 'levering met CO2-compensatie', 'oceaanvriendelijke zonnecrème'. Het gaat om vage termen die de link proberen te leggen met het milieu, zoals 'goed voor de planeet' of 'beschermt de natuur'. Volgens Europa is 53% van de milieuvriendelijke claims van bedrijven vaag, misleidend of ongegrond. En 40% daarvan is werkelijk zonder enige fundering. In afwachting van de invoering van de Europese richtlijn, met de lancering van een QR-code om beweringen wetenschappelijk te checken, lijsten we alvast drie veelvoorkomende greenwashingpraktijken op. 1. Kleur is een lokaas. Groen en planten. Veel merken hebben hun vormgeving en kleur aangepast om de consument zand in de ogen te strooien. Zoals een bekende fastfoodketen die van rood naar groen overschakelde zonder haar werkwijze of de samenstelling van haar producten echt te veranderen. Laat je dus niet misleiden door illustraties die naar planten verwijzen, ook al wekt dit de indruk van authenticiteit. 2. Palmolie beter? Wees ook sceptisch tegenover verklaringen van oliemaatschappijen en andere vervuilende industrieën, die zich heiliger voordoen dan de paus. Ze communiceren graag over het percentage groene diesel in hun brandstof. Maar ze blijven onder vuur liggen van milieuorganisaties, want hun biodiesel bestaat dan wel niet langer uit enkel zwarte olie, het aandeel geïmporteer- de palmolie is vaak afkomstig van plantages waarvoor oerwoud is gekapt, zoals in Indonesië. 3. Valse labels. Helaas is er vandaag niets dat een merk of een supermarktketen belet een eigen label uit de grond te stampen met claims die door geen enkele instantie zijn gecontroleerd, zoals 'green energy', 'recycle earth' of 'ecology'. Gezonde argwaan is hier op zijn plaats. Wat kan je doen? Uiteindelijk zijn de ware slachtoffers van greenwashing de bedrijven die écht milieubewust bezig zijn en de consumenten die aandacht hebben voor het milieu. Helaas bestaat er geen wonderoplossing om niet in de val te lopen, behalve je kritisch opstellen en je baseren op de feiten, niet op de schijn. Ga niet enkel voort op het etiket op het product, maar ga zelf op zoek naar meer informatie. Doe dat wel via betrouwbare media of consumentenorganisaties die onderbouwde informatie verstrekken.