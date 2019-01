Gratis brochure nieuwe wet mede-eigendom voor eerste 20 bellers

Conflicten in appartementsgebouwen, het is van alle tijden...Maar de wetgever zit niet stil. Op 1 januari 2019 treden (opnieuw) een aantal nieuwe regels in werking. Dit keer werd vooral gefocust op een snellere beslissingsmogelijkheid van de mede-eigenaars om werken uit te voeren aan de gemene delen. Vroeger was daarvoor een drie vierde meerderheid nodig, voortaan volstaat een twee derde meerderheid. Voor werken die er moeten voor zorgen dat het appartementsgebouw aan de wettelijke voorschriften voldoet, bijvoorbeeld qua lift of dakisolatie, volstaat zelfs een gewone meerderheid van stemmen.

In de nieuwe wet staan ook regels over de vergoeding van de syndicus, het gebruiksrecht van de gemene delen, meer actiemogelijkheid tegen mede-eigenaars die hun bijdrage in de kosten niet betalen, een ruimer reglement van interne orde.

Nieuwe gratis brochure

Eigenaarsmagazine (maandblad van de Verenigde Eigenaars) heeft in samenwerking met advocaat Frank Burssens een nieuwe brochure, met als titel "Appartementsrecht in hoofdlijnen - Het nieuwe appartementsrecht na de wet van 18 januari 2018" . Het is een heel toegankelijk werk dat de bedoeling heeft de particuliere appartementseigenaar wegwijs te maken in de werking en het beheer van een appartementsgebouw.

