Een echtscheiding, erfenis, huurachterstal of geknoei van een aannemer... Je rechten laten gelden kost geld. Een globale rechtsbijstandsverzekering is dan een goed idee, zeker als je ermee kan besparen.

Ik heb aan mijn echtscheiding al 10.000 euro uitgegeven en het stopt niet, zegt Jean-Luc. 'Als je weet dat een brief tussen onze advocaten 150 euro + btw bedraagt, dan tikt het snel aan.' Jean-Luc had vóór zijn scheiding geen rechtsbijstandsverzekering. Hij had er nochtans 3.750 euro mee kunnen uitsparen: het plafondbedrag voor bemiddelings-, gerechts- en advocaatkosten bij een echtscheiding bij verzekeraar ARAG.

...