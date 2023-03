Eén van onze lezeressen moet na haar 70ste noodgedwongen het statuut van zelfstandige in bijberoep nemen. Ze maakt zich zorgen over de gevolgen daarvan. Een woordje uitleg.

"Ik ben de 70 voorbij. Ik ben alleenstaand en gepensioneerd", schrijft een lezeres. "Daarnaast ben ik actief als gids. In die hoedanigheid word ik nu gedwongen om het statuut van zelfstandige in bijberoep te nemen, met alle gevolgen van dien: belastingen, sociale lasten en, in mijn geval, de hulp van een accountant." Onze lezeres vervolgt: "Ik las in Plus Magazine dat ik als zelfstandige een onbeperkt bedrag mag bijverdienen. Kunt u mij dit toelichten of bevestigen?"

We hebben inderdaad net een dossier van meerdere pagina's uitgebracht met de titel "Een centje bijverdienen". Dit artikel betreft alle mensen die een bijbaan zoeken of hebben, bijvoorbeeld om het einde van de maand te halen. We geven informatie om sociale en fiscale inhoudingen te beperken, want er bestaan inderdaad duidelijke regels voor wie wil doorwerken na zijn pensionering.

En om de vraag van deze lezeres betreffende de gevolgen van een zelfstandige activiteit na pensionering te beantwoorden, moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen twee zaken:

1. De impact op het pensioen

Inderdaad, vanaf 65 jaar kan je onbeperkt bijverdienen via een bijberoep, zonder enige sanctie van de Pensioendienst. Het is duidelijk dat iedereen die bij pensionering minstens 65 jaar oud is of bij pensionering een loopbaan van minstens 45 jaar heeft, kan blijven werken zonder inkomensgrenzen en zonder zijn pensioen te verliezen. Bijkomende inkomsten hebben geen invloed op het pensioen.

Voldoet u niet aan één van deze twee voorwaarde, dan mag je slechts bijverdienen tot een bepaalde grens.

Verdien je meer dan de toegelaten grens, dan wordt je pensioen in het jaar dat je te veel verdient verminderd of valt het zelfs helemaal weg.

2. De impact op uw belastingen

Het hervatten van de job als toeristische gids of vele andere freelance functies wordt daarnaast beschouwd als een activiteit met betaling van sociale lasten en belastingen en heffingen. Alleen bij een Flexi-job (horeca, handel, uitzendwerk etc.) wordt het salaris niet belast.

Merk wel op dat als zelfstandige en tegelijk gepensioneerde een lager tarief voor de sociale zekerheidsbijdragen van toepassing is. In de regel bedraagt het 14,70% van het netto belastbaar beroepsinkomen. Vergeet echter niet dat uw pensioen en de inkomsten uit uw zelfstandige activiteit bij elkaar worden opgeteld bij de berekening van uw belastingen. U kunt dus in een hogere schijf terechtkomen, wat een financiële handicap kan betekenen, maar u kunt wel nog steeds beroepskosten aftrekken. De hulp van een accountant is daarbij vaak welkom.

Lees ook: Dossier "Een centje bijverdienen", gepubliceerd in het maartnummer van Plus Magazine dat momenteel in de boekhandel ligt.

