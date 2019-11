Ben je maar al te goed bekend met de eindeloze ongewenste telefoontjes van marketingbureaus die je hun producten proberen te verkopen? Verzin je het ene na het andere excuus om ze af te wimpelen? Maak daar meteen een einde aan door je in te schrijven op de "Bel-me-niet-meer-lijst".

Er bestaan heel wat bedrijven die gebruikmaken van telefonische oproepen om klanten te ronselen of bestaande klanten interessante aanbiedingen te verkopen. Je kunt natuurlijk het bedrijf telefonisch meedelen dat je je verzet tegen het gebruik van jouw telefoonnummer voor reclamedoeleinden en dat je dus geen verdere aanbiedingen van hen wenst te ontvangen. Maar, als je van geen enkel bedrijf nog reclame wilt ontvangen, is het veel eenvoudiger om je meteen op de bel-me-niet-meer-lijst in te schrijven. Die werd in 2014 opgericht met als doel om ongewenste publiciteit via de telefoon tegen te gaan. Alle marketingbedrijven zijn verplicht om de lijst van ingeschreven telefoonnummers te raadplegen en hun contactlijsten aan te passen.

Hoe schrijf ik mij in?

Je kunt je heel gemakkelijk en snel online inschrijven. Binnen de vijf werkdagen verschijnt het ingeschreven telefoonnummer op de lijst. Bedrijven mogen jou vanaf dan niet meer opbellen om hun producten of diensten te promoten. De inschrijving van je vaste lijn of gsm-nummer gebeurt in een paar muisklikken, is levenslang en kun je steeds wijzigen of ongedaan maken.

Ingeschreven en toch nog telefoontjes?

Als bedrijven je, ondanks je inschrijving op de lijst, toch blijven bellen voor marketingdoeleinden, dan kun je dat melden bij het federale meldpunt. Kies de rubriek "Misleidende of ongewenste reclame" en vervolgens "Vervelende telefoontjes". Je krijgt aan het einde van jouw melding meteen advies en informatie over welke stappen je nog kunt ondernemen en wie je daarbij kan helpen.

Het aanbod is te mooi om waar te zijn

Naast de vervelende telefoontjes van televerkopers kun je ook het slachtoffer worden van telefoontjes van oplichters. Meestal gaat het om kortingsbonnen voor voordelige reisarrangementen, kortingen op online aankopen, stalen van schoonheidsproducten, proefexemplaren van puzzelboekjes of tijdschriften of pogingen om jou te laten terugbellen naar een betalend nummer. Zij opereren bijna altijd vanuit het buitenland en houden geen rekening met de bel-me-niet-meer-lijst. Iedereen kan dus het slachtoffer worden.

Neem het aanbod bij twijfel zeker niet aan of vraag waar u meer informatie kunt vinden voor u beslist. Raadpleeg meteen ook de grijze lijst van frauduleuze televerkopers.

Meld het frauduleuze en/of misleidende telefoongesprek zeker aan de FOD Economie via het federale meldpunt en bij het Europees Centrum voor de Consument wanneer het bedrijf dat u belde zich in een ander Europees land bevindt.

Bron: FOD Economie