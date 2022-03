De Vlaamse Belastingdienst lanceert ERFonline, een digitale toepassing die de aangifte van nalatenschap aanpast in functie van het vermogen en de persoonlijke situatie van de overledene en die de erfgenamen stap voor stap begeleidt bij het invullen van de aangifte.

Als iemand overlijdt moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap doen. Je kan dat overlaten aan een notaris, maar je kan dat ook zelf doen. Maar dat is niet zo eenvoudig. Om erfgenamen te helpen heeft de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een gebruiksvriendelijke digitale module ontworpen. Het aangifteformulier wordt aangepast volgens de complexiteit van de erfenis.

Aangifte op maat

De erfgenamen moeten geen paginalang standaard aangifteformulier invullen, maar krijgen één scherm met 9 gerichte vragen over het vermogen van de overledene. In functie van de antwoorden op die vragen, krijgen ze een aangepast formulier op maat in te vullen. Stel bijvoorbeeld dat de overledene niet getrouwd was. Dan krijgen de erfgenamen de vragen over het al of niet bestaan van een huwelijkscontract of over het gemeenschappelijk huwelijksvermogen niet te zien. Ze moeten dus niet meer alle velden doorlopen, maar krijgen enkel de velden te zien die voor hen van toepassing zijn en die ze dus moeten invullen. Zo zijn ze ook ineens zeker dat ze voldoende gegevens ingevuld hebben en hun aangifte volledig is.

Stap-voor-stap begeleiding

De module ERF-online begeleidt de aangevers stap voor stap bij het invullen van de aangifte. Dat gebeurt met handige hulpwidgets, met onder andere uitleg bij de gebruikte juridische termen en het antwoord op enkele veelgestelde vragen.

De gegevens die de erfgenamen invullen via ERF-online komen rechtstreeks in de systemen van de Vlaamse Belastingdienst terecht. Daardoor kunnen de aangiftes sneller verwerkt worden en wordt het risico op manuele invoerfouten uitgesloten.

Juistheid

De aangevers blijven zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens. Bij twijfel of complexe erfenisdossiers is het nog altijd aangewezen om toch beroep te doen op een specialist, zoals een notaris.

Privacy

Erfgenamen kunnen kiezen om samen één aangifte te doen, of elk een individuele aangifte. Bij dit laatste wordt de privacy gegarandeerd. Om te vermijden dat de erfgenamen persoonlijke gegevens van elkaar zouden zien, bevat het digitale aangifteformulier via ER-online geen vooraf ingevulde persoons- of vermogensgegevens van de overledene of de aangevers.

Termijn

De termijn om de aangifte van nalatenschap in te dienen blijft dezelfde: 4 maanden na het overlijden als dat plaatsvond in België, 5 maanden na het overlijden als dat plaatsvond in een land van de EER (EU en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) en 6 maanden als dat plaatsvond in een land buiten de EER.

Waar vind je ERF-online?

Je vindt de module ERF-online via www.vlaanderen.be/erfonline (daar vind je ook de gegevens die je nodig hebt om de aangifte in te vullen) of via het digitaal loket van de Vlabel, Mijn dossier.

Je kan ook nog altijd het aangifteformulier met de hand invullen en het papieren dossier met de post opsturen (Vlabel, Vaartstraat 16, 9300 Aalst) of als pdf opladen in Mijn dossier.

