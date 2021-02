Wanneer iemand een verzekering gewaarborgd inkomen aanvraagt, mogen verzekeraars geen rekening meer houden met een kankeraandoening waarvan de behandeling al meer dan tien jaar geleden succesvol is afgerond. Daarover hebben de leden van sectorfederatie Assuralia een bindende gedragscode opgesteld die in werking treedt op 1 februari 2022. Sinds februari 2020 bestaat zo'n "recht om vergeten te worden" al voor ex-kankerpatiënten bij schuldsaldoverzekeringen.

Verzekeraars mogen zich volgens de gedragscode niet langer op een vroegere kankeraandoening beroepen om de aanvraag van een verzekering gewaarborgd inkomen te weigeren, de aandoening uit te sluiten van de verzekeringsdekking of een bijpremie aan te rekenen. De aanvrager zal wel nog steeds de ziekte moeten vermelden bij het afsluiten van de verzekering.

Er gelden wel enkele voorwaarden. "Zo moet een termijn van tien jaar verstreken zijn sinds het succesvol beëindigen van de behandeling", zegt Assuralia. "Daarnaast mag tijdens deze periode van tien jaar geen herval hebben plaatsgevonden en mag de kandidaat-verzekerde tijdens die tien jaar niet arbeidsongeschikt zijn geweest ten gevolge van zijn kankeraandoening."

De CEO van de sectorfederatie, Hein Lannoy, zegt dat de verzekeraars hiermee de aanbeveling volgen van onder meer Kom op tegen Kanker. Hij heeft het over een belangrijke stap "voor duizenden voormalige kankerpatiënten".

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) reageert tevreden. "In het regeerakkoord was er opgenomen dat we het recht om vergeten te worden in de verzekeringssector zouden uitbreiden. Met de nieuwe gedragscode die de sector nu invoert, zetten we een belangrijke stap vooruit in die richting. Dit gaat voor veel mensen die met kanker te maken hebben gehad, een wezenlijk verschil maken en in het bijzonder voor de zelfstandigen onder hen."

