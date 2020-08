Krijg je zoals elk jaar de groene kaart om je aan te melden voor de technische keuring van je wagen? Plan je bezoek op tijd in want er zijn lange wachttijden. En niet voor iedereen wordt het keuringsbewijs verlengd.

Ook de technische keuringscentra kregen af te rekenen met de coronamaatregelen. Doordat de activiteit een tijdje moest worden stopgezet moet er een inhaalbeweging voor 400.000 wagens gebeuren. Dat veroorzaakt lange wachttijden voor wie een afspraak wil maken. Wacht je lang om je afspraak te boeken, dan kan het wel eens zijn dat je de keuring niet meer voor de uiterste datum kan laten uitvoeren. Ga er dan niet zomaar vanuit dat je keuringsbewijs verlengd zal worden. Dat is maar het geval voor de voertuigen die van 13 maart tot en met 3 juni naar de keuring moesten. Hun keuringsbewijs is geldig tot en met 4 november 2020. Voor al wie na 3 juni naar de keuring moest/moet is er geen verlenging, ondanks de drukte!

Uitgestelde keuring

De politiediensten en verzekeraars zijn op de hoogte van het uitstel voor voertuigen die tussen 13 maart en 3 juni naar de keuring moesten. Behoor je tot deze groep, dan krijg je een groene herinneringskaart voor je inhaalkeuring.Toch moet je twee zaken in het oog houden: je volgende keuringsdatum en het eventuele bonussysteem.

De datum van je volgende keuring wordt berekend op de oorspronkelijke datum dat je je voertuig ten laatste moest aanbieden bij de technische keuring, en niet op de effectieve datum dat je je voertuig aanbiedt. Bijvoorbeeld: je keuringsbewijs is op 20 april 2020 vervallen. Door de coronamaatregelen heb je uitstel gekregen tot en met 4 november 2020. Als je je voertuig op 4 november bij de keuring aanbiedt, moet je vóór 21 april 2021 opnieuw naar de keuring.

Personenwagens die maximaal 6 jaar oud zijn en een kilometerstand onder de 100.000 kilometer hebben, moeten maar om de 2 jaar naar de periodieke keuring. Dat bonussysteem blijft behouden in de uitstelregeling, zolang de kilometerstand de 110.000 kilometer niet overschrijdt. Hou je kilometerstand dus in de gaten.

Een keuringsbewijs voor verkoop is 2 maanden geldig en wordt niet verlengd.

Veiligheidsmaatregelen

Sowieso gelden een aantal veiligheidsmaatregelen. Je vindt ze op www.vlaanderen.be , coronamaatregelen voor technische keuring of op de website van jouw keuringsstation.

