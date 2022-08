Beurswaakhond FSMA waarschuwt de Belgische bevolking dinsdag opnieuw voor frauduleuze beleggingsaanbiedingen in wijn. Wie op de aanbiedingen ingaat, krijgt zijn geld waarschijnlijk nooit terug.

"De formule blijft dezelfde: nadat u op een sociaal netwerk een reclame hebt aangeklikt, wordt u opgebeld door een verkoper die u beleggingen in wijn aanbiedt. Hij nodigt u uit om een kijkje te nemen op een platform voor aan- en verkoop van grand cru's", legt de autoriteit voor financiële diensten en markten uit.

Vervolgens stellen de bedrijven de consument voor om wijnflessen te kopen, die in de wijnkelder van de bedrijven zullen worden bewaard in afwachting van het vinden van een grote koper. Ze beloven de consument een mooie winst. Zo'n beleggingen zijn te mooi om waar te zijn en de consument ziet zijn geld nooit terug, waarschuwt de FSMA. ù

De beurswaakhond kwam er de voorbije weken achter dat bedrijven die schuilgaan achter de website https://gst-investissements.com personen in België contacteren met dergelijke aanbiedingen. Deze bedrijven beschikken over geen enkele vergunning en mogen dus geen beleggingsdiensten aanbieden in ons land, aldus de waakhond.

