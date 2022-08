De Vlaamse Belastingdienst lanceerde dit jaar ERFonline, een digitale toepassing om een nalatenschap aan te geven. Sinds 18 juli kan je ook het attest van erfopvolging - dat je nodig hebt om de rekeningen te deblokkeren - online opvragen via MyMinfin.

Bij een overlijden komen helaas een aantal formaliteiten kijken. Eerder dit jaar lanceerde de Vlaamse Belastingdienst ERFonline een digitale toepassing die de aangifte van nalatenschap aanpast in functie van het vermogen en de persoonlijke situatie van de overledene en die de erfgenamen stap voor stap begeleidt bij het invullen van de aangifte.

Als iemand overlijdt moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap doen. Dat moet gebeuren binnen de 4 maanden na het overlijden als dat plaatsvond in België, 5 maanden na het overlijden als dat plaatsvond in een land van de EER (EU en Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen) en 6 maanden als dat plaatsvond in een land buiten de EER.

Je kan dat overlaten aan een notaris, maar je kan dat ook zelf doen. Maar dat is niet zo eenvoudig. Om erfgenamen te helpen heeft de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een gebruiksvriendelijke digitale module ontworpen. Het aangifteformulier wordt aangepast volgens de complexiteit van de erfenis. Je vindt de module ERF-online via www.vlaanderen.be/erfonline (daar vind je ook de gegevens die je nodig hebt om de aangifte in te vullen) of via het digitaal loket van de Vlabel, Mijn dossier.

Attest van erfopvolging

Als iemand overlijdt worden zijn of haar bankrekeningen geblokkeerd. Om die terug vrij te maken hebben de erfgenamen een attest van erfopvolging nodig, waarvoor ze terecht kunnen bij het kantoor Rechtszekerheid (het vroegere Registratiekantoor van Financiën) of bij een notaris. Als er een testament, huwelijkscontract of schenking is, is er een akte van erfopvolging nodig, opgemaakt door de notaris.

Anders is een attest voldoende. Het vermeldt de namen van de erfgenamen, hun aandeel in de nalatenschap en of de overleden persoon nog belastingschulden had.

Sinds 18 juli kan je het ook online opvragen via MyMinfin. Je vindt meer info op: https://financien.belgium.be/

Heb je geen toegang tot MyMinfin, dan kan je terecht bij het contactcenter op het nummer 02 572 57 57 om een papieren aanvraagformulier te krijgen.

