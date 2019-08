Testament.be biedt een gratis informatiegids aan over schenken en nalaten. Via een duolegaat kan je op een fiscaalvriendelijke manier iets nalaten aan verre erfgenamen of vrienden én tegelijk het goede doel steunen.

De tarieven erfbelasting in de zijlijn (broers, zussen, neven, nichten, ooms, tantes, en 'vreemden') zijn in 2018 gedaald. In Vlaanderen betaalden erfgenamen in de zijlijn vroeger 65% op het deel boven 125.000 euro, nu is het hoogste tarief 55% boven 75.000 euro. En ook het tarief in de lagere schijven is gedaald. Vroeger betaalden broers en zussen 30% en 'anderen' 45% op de laagste schijf. Nu betalen erfgenamen in de zijlijn allemaal 25% op de laagste schijf. Dat maakt een heel verschil. Maar als je een groot bedrag nalaat aan broers, zussen, neven en nichten of vrienden en kennissen zullen zij toch nog 55% erfbelasting betalen op een groot deel jouw nalatenschap. Dat blijft veel geld.

Om op een gunstiger manier na te laten in de zijlijn, bestaat al geruime tijd de techniek van het duolegaat. Je laat dan zowel een som na aan een erkend goed doel, als aan een erfgenaam. De organisatie betaalt alle erfbelasting. Ze betaalt een verlaagd tarief (8,5% in Vlaanderen) op het deel dat ze zelf ontvangt, en de volle pot erfbelasting op het deel dat de erfgenaam ontvangt. Door de combinatie kunnen zowel de erfgenaam als de organisatie er hun voordeel mee doen.

Heb je al een duolegaat laten maken in het verleden, dan kan je het best laten herbekijken. Door de verandering in de tarieven van de erfbelasting kan je beter af zijn met een andere verhouding tussen het bedrag dat je nalaat aan het goede doel en het bedrag dat je nalaat aan je (verre) familielid.

De tarieven van de erfbelasting vind je op https://belastingen.vlaanderen.be

