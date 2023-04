De Europese betaaldienst EPI (European Payment Initiative) zal eind dit jaar in testfase gaan. EPI heeft daarvoor Payconiq International en het Nederlandse iDEAL overgenomen, zo meldt het bankenconsortium achter EPI dinsdag. Hoeveel EPI voor beide betaaldiensten betaalt, wordt niet meegedeeld.

"De lancering van de digitale portemonnee met P2P-functionaliteit is eind dit jaar gepland voor de eerste gebruikers in Frankrijk en Duitsland", klinkt het in een persbericht. Een bredere marktintroductie in België, Frankrijk en Duitsland zal begin 2024 plaatsvinden. Die drie regio's vertegenwoordigen samen meer dan de helft van de niet-contante betalingen in de eurozone. Uitbreiding naar andere Europese landen volgt in een later stadium.

Gebruikers van EPI zullen gratis en in enkele seconden geld naar elkaar kunnen overschrijven van bankrekening naar bankrekening. Deze mogelijkheid komt naast de klassieke overschrijving, via de app van de bank van de klant of via een specifieke app op de mobiele telefoon.

EPI kondigt dinsdag ook vier nieuwe partnerbanken aan: het Belgische Belfius, het Duitse DZ Bank, ABN Amro en Rabobank. De alliantie telt daarmee in totaal 16 leden, waaronder KBC, ING, BNP Paribas en Worldline.

EPI geeft tot slot ook aan om in België van plan te zijn om door te gaan met het bestaande contract van Payconiq voor de levering van zijn verwerkingsdiensten aan Bancontact Payconiq Company.

