De overheid heeft een nieuwe website gelanceerd die de burgers aan de hand van meer dan 100 tips wil helpen om hun energieverbruik en bijgevolg ook hun energierekening te verlagen.

EnergyWatchers is een website met meer dan 115 energiebesparende tips, verdeeld over 5 domeinen en gerangschikt volgens hun impactniveau:

groene energie

huisvesting

huishoudelijke apparaten

reizen

verbruik.

Er zijn verschillende soorten tips: gedragstips, aankooptips, en milieutips, tips in verband met premies en info-tips met bijkomende informatie. Ten slotte geeft elke tip ook een investeringsniveau weer (van 0 tot meer dan 10.000 euro), zodat iedereen zijn keuze kan maken om in actie te schieten, in functie van de eigen middelen.

Persoonlijke ruimte

Wil je echt tips op maat van jouw persoonlijke situatie, dan kan je gebruik maken van je persoonlijke ruimte, die je toelaat om:

je woningprofiel te personaliseren (aantal personen in het huishouden, type woning, oppervlakte, energiebron voor verwarming, enz.)

te personaliseren (aantal personen in het huishouden, type woning, oppervlakte, energiebron voor verwarming, enz.) de toestellen in je woning in te voeren en te personaliseren (je kan bv. de capaciteit en het energielabel van je wasmachine, je wasgewoonten ingeven)

in te voeren en te personaliseren (je kan bv. de capaciteit en het energielabel van je wasmachine, je wasgewoonten ingeven) de tips opslaan die je wilt bewaren (favorieten) en de tips die je al gedaan hebt (zodat je je resultaten kan opvolgen)

Concrete cijfers

Via zijn 28 calculators wil de site het energieverbruik of de gerealiseerde besparing zo concreet mogelijk voorstellen en dit steeds op 3 manieren: in kWh, in euro of in kg CO2-uitstoot). Iedereen heeft de vrijheid om snel de in de berekeningen voorgestelde gemiddelde cijfers te gebruiken, maar kan er ook voor opteren om deze cijfers volledig te personaliseren aan de hand van het eigen profiel (en vervolgens op te slaan).

De site herinnert ook aan de beschikbare regionale premies en federale steun.

"Ook zonder grote investeringen of extreme ingrepen kunt u honderden euro's besparen op uw energiefactuur. Al heel veel Belgen doen grote en kleine inspanningen die samen een groot verschil maken. Energie-besparingen zijn niet alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor het milieu, omdat ze het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen", aldus federaal minister van Energie, Tinne Van der Straeten.

Meer info op energywatchers.be

