Voortaan mag geen enkele handelaar elektronisch betalen nog weigeren, maar moet hij ook contant geld aanvaarden. En dat geldt evenzeer voor vrije beroepen en verenigingen.

WAT WORDT BEDOELD MET ELEKTRONISCH? Het betekent dat de handelaar over een betaalterminal (bancontact-type) moet beschikken, al mag hij ook opteren voor een smartphone-app zoals Payconiq, Apple Pay en Google Pay, of gewoon aan de klant de mogelijkheid bieden om via een (instant-)overschrijving te betalen. De handelaar kiest dus vrij welke elektronische betaalmethode hij aanbiedt. Maaltijdcheques, ecocheques, consumptiebonnen of virtuele valuta vallen daar niet onder. GELDT DIT ENKEL VOOR HANDELAARS? Nee, de nieuwe regels hebben ook gevolgen voor overheidsdiensten, administraties, verenigingen, vrije beroepen (zoals advocaten) en zorgverleners (artsen, kinesitherapeuten, tandartsen, enz.). Voor die laatsten maakt het niet uit of ze terugbetaald worden door de ziekteverzekering. ZIJN ER KOSTEN AAN VERBONDEN? Klanten moeten gratis kunnen betalen, dat is verplicht. Een winkel of praktijk draait dus zelf op voor de kosten van een betaalkaartterminal (variabel tarief) en afhankelijk van of hij die koopt of huurt, het onderhoud, de installatie-, activerings- en transactiekosten.HAALBAAR VOOR EEN KLEIN BEDRIJF OF EEN VERENIGING? Vaak blijkt Payconiq, het betaalsysteem met QR-code via de smartphone, het voordeligst. Hiervoor betaalt de professional zes eurocent per transactie, alles kosten inbegrepen. EN WIE TOCH HALSSTARRIG WEIGERT? De FOD Economie is pas van plan om in te grijpen als klanten melden dat een handelaar elektronisch betalen weigert. Die zal dan een aanmaning ontvangen. Weigert hij ook dan nog zich in regel te stellen, dan voorziet het Wetboek Economisch Recht een stevige sanctie. Hardleerse weigeraars kunnen een boete krijgen die, geïndexeerd, kan oplopen tot 80.000 euro of 4% van de totale jaaromzet. KAN CONTANT GELD WORDEN GEWEIGERD? Cash blijft het eerste wettige betaalmiddel en kan niet worden geweigerd. Toch zijn er uitzonderingen. Bijvoorbeeld, wanneer een bedrijf volledig geautomatiseerd is en er niemand aanwezig is om je geld te ontvangen. En het aangeboden biljet moet in verhouding zijn tot de prijs van de goederen: de verkoper kan dus je biljet van 200 euro weigeren als je een pakje kauwgom koopt. Die weigering is wettig als het te betalen bedrag lager is dan de helft van de waarde van het biljet. Nog redenen voor een weigering: het bankbiljet is beschadigd of er bestaat een vermoeden van vervalsing. Tenslotte mogen sommigen, omwille van veiligheids- en hygiëneregels (zoals covid) contant geld weigeren. Die maatregel moet dan wel duidelijk worden aangegeven. EN ALS JE ALS CONSUMENT KWADE TROUW VERMOEDT? Dan kan je een klacht indienen bij de FOD Economie, online via meldpunt.belgie.be