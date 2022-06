Toch is het aan te raden om af en toe de balans van je verzekeringen op te maken. Zo kan je niet alleen geld besparen, maar ook aangename verrassingen voorkomen.

Terwijl negen op de tien Belgen zichzelf goed verzekerd achten, weet een op de drie Belgen niet of slechts ten dele door welke verzekeringen ze gedekt zijn. Dat blijkt uit een recent onderzoek in opdracht van CBC Insurance. Meer dan 1.000 mensen werden geïnterviewd door het Ipsos-instituut. De steekproef zou representatief zijn voor de Belgische bevolking van 18 tot 70 jaar.

Herbekijken op elk belangrijk moment in het leven

"Verzekeringen zijn duidelijk geen hoofdbekommernis voor de Belg die, eenmaal verzekerd, zich daar verder geen zorgen meer over maakt", meent Patrick Dallemand, directeur van CBC Insurance. "Onze landgenoten reageren pas als er iets gebeurt, in plaats van hun verzekeringen regelmatig te herzien. Het is niet nodig om ze elk jaar te herbekijken, maar bekijk toch zeker je verzekeringsportefeuille eens op elk belangrijk moment in je leven, zoals bij de aankoop/verbouwing van een huis of de geboorte van een (klein)kind... Dat is toch belangrijk."

Het leven verandert onophoudelijk. Het feit dat kinderen regelmatig de auto van de ouders gebruiken, kan negatieve gevolgen hebben voor de vergoeding. Of je ouders zijn verhuisd naar een rusthuis, maar hebben er nooit aan gedacht hun verzekering huispersoneel op te zeggen, die nog stamt uit de tijd dat iemand hen regelmatig kwam kwam helpen in huis... Nutteloos en duur. Nog een voorbeeld: na verbouwingswerken vergeet men vaak om zijn verzekering aan te laten passen, wat bij schade tot onaangename verrassingen kan leiden. Ook meerdere dubbele Daarom is het raadzaam om af en toe een afspraak te maken met uw verzekeringsmakelaar of een verzekeringsspecialist om alle polissen eens van nabij te bekijken.

Als je vertrouwt, handel je niet meer!

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, "kan het feit dat Belgen weinig om hun verzekering geven, worden geïnterpreteerd als een teken van vertrouwen", meent Pierre Devolder, professor aan het Instituut voor Statistiek, Biostatistiek en Actuariële Wetenschappen aan de UCLouvain. "Al met al geeft het onderzoek een vrij vreedzaam beeld van de relatie tussen de Belg en de verzekeringswereld, ver van de negatieve clichés op dit vlak."

