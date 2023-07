Ons land geeft binnenkort een staatsbon uit, specifiek voor particulieren, met een rendement die de concurrentie kan aangaan met de spaarboekjes. Dat heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem bekendgemaakt in de Kamer.

De staatsbon krijgt een looptijd van 1 jaar. Dat is de termijn die spaargeld op een rekening moet staan om op een getrouwheidspremie te kunnen rekenen. De minister onderzoekt ook of de roerende voorheffing kan worden verlaagd tot bijvoorbeeld 15 procent, in plaats van de huidige 30 procent. Dat zou het netto-rendement nog wat opkrikken.

