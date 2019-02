Een woning kopen of huren?

Uit een enquête van vastgoedsite Immoweb (oktober 2018) bleek dat Belgen steeds jonger hun eerste huis of appartement kopen. Millenials zijn vandaag gemiddeld net geen 27 bij de aankoop van hun eerste vastgoed, wat 2 jaar vroeger is dan generatie X. Het gevolg daarvan is dat ze meer moeten gaan lenen en /of een serieuze financiële steun van pa en ma krijgen.

Toch is er ook veel twijfel bij jonge kopers. Al kopen of toch nog maar een paar jaartjes huren? Maar is huren geen 'weggesmeten geld'? De leningstarieven zijn nog altijd heel laag, dus lijkt het een goed idee om nu te kopen. Maar is dat ook zo?

AXA Bank ontwikkelde een simulator die berekent of je vandaag een eigen woning kunt kopen. Aan de hand van een aantal vragen over je persoonlijke situatie wordt een inschatting gemaakt van wat je zou kunnen kopen met een door jou gewenste aflossing. Verder gaat de simulator na of je voldoende eigen middelen hebt om de aankoop die je voor ogen hebt te financieren. Heb je niet genoeg eigen middelen of ben je niet tevreden met wat je vandaag zou kunnen kopen, dan kan je beter nog even huren en doorsparen. Uiteindelijk wordt dan berekend of kopen vandaag financieel interessanter is voor jou dan huren. Het huurgeld dat je kwijt bent aan je huurbaas wordt vergeleken met de interesten die je bespaart op een toekomstig krediet dat kleiner wordt door nog even door te blijven huren en sparen. Dat is voldoende om een eerste advies te geven op de vraag of je beter kan huren of kopen. Maar: de keuze tussen huren en kopen is niet louter een financiële keuze. Zo kan het financieel wel interessanter zijn voor iemand om te kopen, maar verkiest die bijvoorbeeld toch de flexibiliteit van het huren. Uit onderzoek van AXA bij 600 Belgische huurders blijkt dat 74% huurt omdat ze nog niet voldoende financiële middelen hebben om iets te kopen. Toch geeft ook de helft van hen aan dat ze huren omdat ze houden van de flexibiliteit, de vrijheid en het "zorgeloze" bestaan.

Lenen: vaste of variabele rentevoet?

Stel dat je overgaat tot kopen. Dan is een volgende vraag: leen je best aan een vaste of een variabele rentevoet? Op www.wikifin.be kan je een aantal vragen overlopen die je moet stellen. Want de juiste vragen leiden tot de juiste keuze. Een belangrijke vraag daarbij is: stel dat je kiest voor een variabele rentevoet, wat is dan het 'worst case scenario'? De wetgever heeft wel grenzen ingebouwd, zodat de herziening van de rentevoet niet onbeperkt kan zijn, maar hoe dan ook speel je best op veilig.