Bijna 4 miljoen Belgen wonen in een appartementsgebouw. Ook nieuwe vormen van mede-eigendom zien het daglicht: kangoeroewonen, cohousing,... De wetgeving verandert voortdurend. Een brochure van de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat gidst je door de nieuwste regels.

Een woning kopen: het is een droom van veel Belgen, een droom die ze vaak realiseren met de aankoop van een appartement. In mede-eigendom dus. En dan moet je het met de andere eigenaars eens worden over gemeenschappelijke delen (lift, verwarming, tuin...) en het gebouw samen beheren. Waarbij moet je stilstaan voor je een verkoopcompromis ondertekent? Hoe verdeel je de lasten en wat als werken moeten gebeuren? Of als je wil verkopen? Een nieuwe gids van de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat (Fednot) helpt (toekomstige) mede-eigenaars om door de bomen het bos te zien.

In België waren er in 2018 meer dan 1.400.000 woningen in appartementsgebouwen; daar wonen bijna 4 miljoen burgers. Als gevolg van de verstedelijking en de stedelijke concentratie wint mede-eigendom de komende jaren nog aan belang. Bovendien duiken relatief nieuwe vormen van groepswonen op, zoals 'kangoeroewonen' (een oudere persoon en een gezin bewonen hetzelfde huis) of cohousing waarbij de bewoners gemeenschappelijke voorzieningen delen.

Het collectieve aspect van mede-eigendom biedt de gelegenheid om uit te wisselen en te delen. Maar toch is het leven met andere bewoners, handelszaken of kantoren niet altijd zo eenvoudig. Het beheer van een gebouw met mensen die je niet zelf gekozen hebt, kan tot problemen leiden. Kosten zijn niet altijd te voorspellen en het is niet altijd makkelijk te beoordelen of bepaalde werken noodzakelijk zijn. Wetten en regels bemoeilijken de situatie nog. Om problemen te vermijden moet je betrokken zijn, bepaalde regels kennen en de juiste vragen stellen op het juiste moment.

Deze nieuwe gids van de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat (Fednot) is gebaseerd op de recentste wijziging van de wet op de mede-eigendom - van kracht sinds begin 2019. De gids biedt eerstelijnsinformatie voor (toekomstige) mede-eigenaars. Hij is opgesteld met de hulp van het Nationaal Syndicaat voor Eigenaars en Mede-eigenaars en biedt antwoorden op concrete vragen: wat moet je weten voor je in een mede-eigendom stapt? Is een reglement van orde verplicht? Wat doe je als je het niet eens bent met de beslissingen van de algemene vergadering? Hoe beperk je de uitgaven voor de lasten? Hoe financier je de gemeenschappelijke werken?... De lezer krijgt advies en tips en de gids wijst de weg naar meer informatie.