Onze energiefacturen zijn gepeperd. Dat zal helaas niet onmiddellijk veranderen, maar wat wél verandert is dat de factuur eenvoudiger en leesbaarder wordt. Zo zal de consument beter tarieven kunnen vergelijken.

"Vandaag is de energiefactuur een kluwen van heffingen en kosten, waardoor burgers het bos door de bomen niet meer zien en geen duidelijk beeld hebben van hoeveel ze betalen en waarvoor. Zonder die informatie is het onmogelijk om verbruik aan te passen of van tariefplan te wijzigen. Enkel wanneer men effectief begrijpt wat er op die factuur staat, kan men tarieven gaan vergelijken en, indien gewenst, van energieleverancier wisselen om zo tot het meest gunstige tariefplan te komen", aldus minister van Energie, Tinne Van der Straeten.

Vanaf 1 januari 2022 moeten energieleveranciers rekening houden met een aantal minimumvereisten op het vlak van de facturen die ze opstellen en de factureringsinformatie. Dit op basis van een koninklijk besluit waarmee België zich in regel stelt met de Europese richtlijnen. Het KB is een initiatief van minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne, federaal minister voor Energie, Tinne Van der Straeten en staatssecretaris voor begroting en consumentenbescherming, Eva De Bleeker.

Om de leesbaarheid te verbeteren, wordt de informatie opgedeeld in 5 verschillende rubrieken, die duidelijk maken aan de klant welke informatie op welke plaats gevonden kan worden:

Rubriek "essentiële contractinformatie"

Rubriek "wat, waar en hoe moet ik betalen, of krijg ik terug"

Rubriek "ik heb een vraag"

Rubriek "contract vergelijken en overstappen"

Rubriek "energieverbruik beheren"

De informatie wordt weergegeven op slechts 2 bladzijden. Door duidelijke richtlijnen te geven aan de energieleveranciers over welke informatie op welke plek moet komen, wordt komaf gemaakt met de 'kleine lettertjes'.

