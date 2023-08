Een familiale verzekering dekt meer dan de bal in de ruit van de buurman! Veroorzaak jij als fietser, voetganger, stepgebruiker enz. een ongeval waarbij er schade is aan een ander voertuig, dan ben je blij dat je een familiale verzekering hebt gesloten!

De verzekering BA Privaat Leven, die we allemaal kennen als de 'familiale verzekering' is niet duur, en heel nuttig! Het is een verzekering die onze burgerlijke aansprakelijkheid dekt, in de omgang met andere burgers. Jouw verzekering zal jouw burgerlijke aansprakelijkheid dekken als er 3 elementen aangetoond zijn: jij (of iemand van je gezin) maakt een fout, een derde persoon (buiten jouw gezin) lijdt schade en er is een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade. Belangrijk is ook dat dit buiten jouw contractuele verplichtingen gebeurt. Het meest gegeven voorbeeld is de bal die in de ruit van de buren belandt. Een heel visueel voorbeeld, maar zo kan je de indruk krijgen dat het vooral een verzekering is voor gezinnen met kinderen. Maar niets is minder waar...

In fout als zwakke weggebruiker

Zwakke weggebruikers zijn voetgangers, fietsers, gebruikers van een step, passagiers (in de wagen, in de bus, achterop de motor,...). Heb je bijvoorbeeld als fietser een aanrijding met een voertuig, dan wordt al jouw lichamelijke schade (dus ook loonverlies, rolstoel of prothese, morele schade enz.) en de schade aan je kleren (ook bril en hoorapparaat) vergoed door de verzekeraar van het betrokken voertuig. Hier heb je in België automatisch recht op, ook al ontstaat er discussie over het ongeval of was jij als zwakke weggebruiker duidelijk aansprakelijk. Was je in fout, dan wordt de schade aan je fiets uiteraard niet vergoed. Maar nog veel duurder is allicht de schade die jij toebracht aan het voertuig. Ook die moet je vergoeden als je in fout was! Heb je een familiale verzekering, dan zijn deze kosten gedekt (buiten de franchise).

Buiten je contractuele verplichtingen

Je familiale verzekeraar komt tussen als de ruit van de buren aan diggelen gaat door jouw fout. Maar heb jij de grasmaaier van de buurman geleend en die gaat stuk, dan kan je je niet op de familiale verzekering beroepen. Want dan heb je eigenlijk een contract van bruikleen afgesloten.

Ook voor je poetshulp

Als jouw poetshulp een mooie vaas laat vallen in jouw huis, zal meestal de verzekering tussenkomen van de organisatie waar hij/zij voor werkt. Maar brengt jouw poetshulp schade toe aan je buren (dit zijn derden), dan komt jouw familiale verzekering tussen. Je poetshulp is dus mee gedekt in jouw contract.

