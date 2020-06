Veel ouders hielpen/helpen hun kinderen financieel tijdens de coronacrisis. Heb je meerdere kinderen, dan kan je vandaag al een erfovereenkomst maken zodat ze later gelijk behandeld worden.

Vroeger kon het niet, een overeenkomst maken over een nalatenschap die nog niet is opengevallen. Maar sinds september 2018 kan het wel. En dat is handig, want dankzij zo'n overeenkomst met je kinderen zorg je ervoor dat er later discussies worden vermeden.

Het doel van de erfovereenkomst is niet om op voorhand al de erfenis te verdelen (et huis voor het ene kind, de spaarrekening voor het andere kind), want dat is nog altijd verboden. Het doel is om via voorafgaande afspraken evenwicht te brengen. Want ouders geven hun kinderen vaak niet op hetzelfde moment dezelfde dingen. Zo kan het best zijn dat je bijvoorbeeld een paar jaar geleden een som schonk aan je zoon voor zijn verbouwing en dat je vandaag je dochter financieel uit de nood hebt geholpen omdat ze door de coronacrisis haar werk kwijtspeelde of financiële moeilijkheden had.

Alles op een weegschaal afwegen is natuurlijk moeilijk, maar de verdienste van de erfovereenkomst is dat er vooraf over gepraat wordt en dat dingen afgewogen worden tegen mekaar.

Want ook niet alle financiële bijdragen van ouders worden juridisch als een schenking beschouwt. En kinderen moeten bij het overlijden van een van de ouders enkel de 'echte' schenkingen inbrengen. Stel dat jouw dochter dure studies in het buitenland heeft mogen doen, dan is dit geen juridische schenking. Terwijl de som (als ze aanzienlijk genoeg is) die je jouw zoon geeft bij zijn verbouwing wél een schenking is waarvan hij het bedrag zal moeten inbrengen.

Al deze zaken kan je dus op voorhand bespreken en in een erfovereenkomst gieten. Jouw dochter die de dure buitenlandse studies heeft moeten doen, kan bijvoorbeeld overeenkomen dat zij geen inkorting (teruggave) van haar broer zal vragen.

Om alles in goede banen te leiden moet de erfovereenkomst opgemaakt worden door de notaris. Er gelden ook strenge formaliteiten. Bijvoorbeeld de wachttermijn: partijen krijgen eerst een ontwerp van de erfovereenkomst en pas na één maand mogen ze de erfovereenkomst ondertekenen. Deze termijn laat de ouders en kinderen toe om op doordachte en serene wijze afspraken te maken.

Meer info over de erfovereenkomst: www.notaris.be

In Plus Magazine van juli/augustus (verschijnt op 18 juni) vind je een artikel over geld lenen aan je kind (of iemand anders) en waar je op moet letten.

