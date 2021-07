Eén van de thema's op de Recht & Gelddag van 25 september 2021 is 'Erven en schenken'. Het blijft één van de rechtstakken die het meest vragen oproept. Geen wonder, want elke familie krijgt er vroeg of laat mee te maken. En erfenissen lopen niet altijd van een leien dakje... Een erfovereenkomst kan soelaas brengen.

Er zijn talrijke films en boeken over: erfenissen spreken als sinds mensenheugnis tot de verbeelding. Het is ook vaak de bron van heel wat familieruzies. En onder de geldkwesties zitten vaak andere kwesties verborgen... Over erfenissen en schenkingen worden dan ook veel vragen gesteld.

Het recht loopt vaak wat achter op maatschappelijke evoluties. Dat is met het erfrecht niet anders. In 2018 kreeg het erfrecht en het huwelijksgoederenrecht een 'onknapbeurt', zodat het beter aangepast was aan familiale situaties die zich vandaag voordoen. Denken we aan nieuw samengestelde gezinnen, of andere samenlevingsvormen zoals wettelijk of feitelijk samenwonenden.

Een grote nieuwigheid zijn ook de erfovereenkomsten. Tijdens de 'Recht & Gelddag' zal erfrechtspecialist Kevin Desmet hier tekst en uitleg over geven. Wij lichten al een tipje van de sluier.

Vroeger waren overeenkomsten over nalatenschappen die nog niet waren opengevallen verboden. Wat je nog altijd niet kan doen in een erfovereenkomst is je erfenis al echt gaan verdelen. Maar het is een enorme hulp voor families om een aantal ongelijkheden recht te trekken of afspraken te maken, zodat er later, bij het overlijden van de ouders, geen discussies meer ontstaan tussen de erfgenamen. Een voorbeeld: je hebt 2 kinderen. Eén kind woont vlakbij, waardoor jij je kleinkinderen kon opvangen na school, terwijl je dat niet hebt kunnen doen voor je andere kind. Of je nam één van je kinderen een tijd terug onder jouw dak tijdens de verbouwing van zijn huis en je vroeg geen tussenkomst in de kosten.

Hoe alles precies in zijn werk gaat, horen we van erfrechtspecialist Kevin Desmet. We geven nog mee dat een erfovereenkomst bij de notaris wordt opgesteld, zodat alles in de juiste juridische banen wordt geleid. Want op het einde van de rit tekenen alle partijen de overeenkomst en erkennen ze daarmee uitdrukkelijk dat er een evenwicht is. Ze erkennen met andere woorden dat ze 'gelijk behandeld zijn'.

