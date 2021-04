Hoe kan je met jouw gsm documenten officialiseren zoals een arbeidsovereenkomst ondertekenen, een lening bij een bank afsluiten, een verzekering en of zelfs tekenen voor ontvangst van een aangetekende brief?

2020 was het jaar waarin digitaal handtekenen een enorme boost kreeg, zo blijkt uit cijfers van de Belgische identiteitsapp itsme®. Er werden maar liefst 17 keer meer handtekeningen gezet met itsme®Sign dan in 2019, het jaar waarin je voor het eerst een elektronische handtekening kon plaatsen met de app. Vooral de coronacrisis heeft het 'handtekenen op afstand' danig versneld. In de korte tijdsspanne tussen februari en april 2020 is het aantal handtekeningen met itsme® Sign quasi vervijfvoudigd. In 2021 telde de service meer dan 25.000 handtekeningen per maand.

Waarover gaat het precies?

Itsme®Sign is een toepassing die deel uitmaakt van de Itsme-app, die 2,8 miljoen gebruikers intussen op hun mobiele telefoon hebben staan. Even ter herinnering: met deze app kunnen gebruikers veilig verbinding maken met honderden digitale platformen van overheidsinstanties of particuliere bedrijven (van banken tot belastingdiensten). Anders dan met je elektronische identiteitskaart heb je met deze app geen kaartlezer en bijhorende software meer nodig.

Juridische waarde

Met de itsme-app kunnen gebruikers volkomen wettelijk documenten ondertekenen, zoals het goedkeuren van een document van een sociaal secretariaat, van een verzekeraar, het afsluiten van een contract met een uitzendbureau, het aangaan van een lening bij een bank, het afsluiten van een huurcontract, het indienen van een bod op een onroerend goed, het formaliseren van de aankoop van goederen, het ondertekenen van de ontvangstbevestiging van aangetekende brief, zakelijke overeenkomsten, enz. En sinds april is deze gratis dienst ook beschikbaar voor burgers die onderhandse documenten en volmachten bij de notaris willen ondertekenen.

Hoe werkt het precies?

Je ontvangt een mail met daarin een link waarop je klikt om het contract te kunnen lezen. Na het doorlezen ervan bevestig je dat je dat gedaan hebt. Vervolgens geef je het telefoonnummer op van jouw gsm waar de itsme-app opstaat.

Je opent die app op je gsm, klikt het juiste icoon aan en bevestigt met je unieke en persoonlijke code. Kinderspel als je het eenmaal gedaan hebt.

2020 was het jaar waarin digitaal handtekenen een enorme boost kreeg, zo blijkt uit cijfers van de Belgische identiteitsapp itsme®. Er werden maar liefst 17 keer meer handtekeningen gezet met itsme®Sign dan in 2019, het jaar waarin je voor het eerst een elektronische handtekening kon plaatsen met de app. Vooral de coronacrisis heeft het 'handtekenen op afstand' danig versneld. In de korte tijdsspanne tussen februari en april 2020 is het aantal handtekeningen met itsme® Sign quasi vervijfvoudigd. In 2021 telde de service meer dan 25.000 handtekeningen per maand.Itsme®Sign is een toepassing die deel uitmaakt van de Itsme-app, die 2,8 miljoen gebruikers intussen op hun mobiele telefoon hebben staan. Even ter herinnering: met deze app kunnen gebruikers veilig verbinding maken met honderden digitale platformen van overheidsinstanties of particuliere bedrijven (van banken tot belastingdiensten). Anders dan met je elektronische identiteitskaart heb je met deze app geen kaartlezer en bijhorende software meer nodig.Met de itsme-app kunnen gebruikers volkomen wettelijk documenten ondertekenen, zoals het goedkeuren van een document van een sociaal secretariaat, van een verzekeraar, het afsluiten van een contract met een uitzendbureau, het aangaan van een lening bij een bank, het afsluiten van een huurcontract, het indienen van een bod op een onroerend goed, het formaliseren van de aankoop van goederen, het ondertekenen van de ontvangstbevestiging van aangetekende brief, zakelijke overeenkomsten, enz. En sinds april is deze gratis dienst ook beschikbaar voor burgers die onderhandse documenten en volmachten bij de notaris willen ondertekenen.Je ontvangt een mail met daarin een link waarop je klikt om het contract te kunnen lezen. Na het doorlezen ervan bevestig je dat je dat gedaan hebt. Vervolgens geef je het telefoonnummer op van jouw gsm waar de itsme-app opstaat. Je opent die app op je gsm, klikt het juiste icoon aan en bevestigt met je unieke en persoonlijke code. Kinderspel als je het eenmaal gedaan hebt.