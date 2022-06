Door de stijging van de materiaalprijzen stellen kandidaat-bouwers en verbouwers hun project uit (of annuleren het zelfs) uit angst het niet meer te zullen kunnen betalen. De enige uitzondering zijn werken om energie te besparen.

De bouwsector trekt aan de alarmbel: het aantal nieuwe contacten en contracten neemt pijlsnel af. De oorzaken zijn bekend: inflatie, stijgende materiaalprijzen, dure energie. Daarom vindt de helft van de Belgen (53%, peiling iVox ter gelegenheid van Batibouw) dat de tijd niet meer gunstig is om te bouwen of te renoveren. En dit ondanks het feit dat een grote meerderheid van hen verklaart dat hun eerste zorg tijdens renovatie- of bouwprojecten de energie-efficiëntie van de woning zou zijn.

Projectannuleringen

De Confederatie Bouw schat dat zes op de tien ondernemers te maken krijgen met een terugval van het aantal nieuwe contacten. En in één op de acht gevallen annuleert de kandidaat-opdrachtgever zijn project. Dit alles vanwege de stijging van de materiaalprijzen die leidt tot een stijging van de prijs van de bouwprojecten. "Het zou echter beter zijn om door te gaan met een bouw- of renovatieproject", meent Niko Demeester, CEO van de Confederatie Bouw. "De druk op de prijzen is enorm. Uiteraard hebben aannemers en installateurs geen andere keuze dan deze prijsverhogingen door te rekenen aan de klant. We weten ook niet wat de toekomst zal brengen in termen van bouwmateriaalprijzen, of hoe lang deze stijging zal duren." Maar ondanks hun stijging, "blijven de hypotheekrentes over het algemeen laag, en blijft investeren in onroerend goed een goede belegging. Een nieuwbouw of renovatie kan bovendien de energierekening verlagen."

Energieleningen zijn zeer populair

Terwijl de 'klassieke' bouw- en renovatiewerken op een laag pitje draaien, ondervinden aanpassingen die leiden tot energiebesparingen de crisis niet. Integendeel, die nemen zelfs toe.

Als bewijs: bij Belfius steeg het aantal aanvragen voor groene renovatieleningen met 89% in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. Merken we hier wel bij op dat het aangeboden tarief voor deze groene renovatieleningen afgesloten tussen 21 mei en 18 juni bijzonder aantrekkelijk was: 1,35% voor periodes tot 60 maanden! "Maar die trend houdt nog een tijdje aan", geloven we bij Belfius, "Reden daarvoor zijn de sterke stijging van de energieprijzen en de urgentie om het verbruik te verminderen om de impact van deze stijgingen voor de huishoudens maximaal te beperken".

Wat is een "groene" lening?

In de praktijk wordt de groene renovatielening vooral gebruikt om isolatiewerken, de installatie van een warmtepomp, een zonneboiler, een HR-ketel, fotovoltaïsche panelen of driedubbele beglazing te financieren. Deze lening tegen gunstige tarieven kan onder meer ook gebruikt worden om een energie-audit te laten uitvoeren op uw woning, om een groendak in te richten of zelfs om investeringen in huishoudbatterijen (powerwalls) of domotica te financieren om het energieverbruik in huis beter onder controle te houden.

En om in aanmerking te komen voor een groene renovatielening met een gunstige rentevoet, moet minimaal 50% van het geleende bedrag aan energiebesparende ingrepen gespendeerd worden.

Een goede investering?

Merken we in dit verband op dat bij verkoop het prijsverschil tussen de minst goed geïsoleerde huizen en appartementen en de meest energiezuinige nu ongeveer 30% bedraagt.

