Je hebt een product gekocht tijdens de solden, bij een uitverkoop of met grote korting, maar terug thuis besef je dat deze aankoop nogal impulsief was. Kan je het artikel nog terugbrengen? Het antwoord is nee, tenzij de handelaar daar anders over beslist. Want de wet verplicht een kleinhandelaar niet om een volledig conform artikel te ruilen of te terug te nemen. Als principe geldt dat je, bijvoorbeeld voor kleding, logischerwijs de gelegenheid hebt gehad om die te passen. Deed je dat niet, dan is dat jouw probleem. In de wet staat dus geenszins dat de verkoper verplicht is het product te ruilen, je een tegoedbon te bezorgen of je terug te betalen. In de praktijk is het wel zo dat de meeste winkels het ruilen van kleding toch aanvaarden, bij wijze van 'commerciële geste'. Terugname binnen de 8, 14 of 30 dagen, staat er dan op het kasticket. Maar tijdens de solden zijn kleinhandelaars daar voorzichtiger mee. Dan is omruilen of terugbetalen vaak niet mogelijk. Die aanpak is begrijpelijk: het idee achter de solden is immers de voorraden wegwerken. En hoe zit het met de garantie bij solden? De wettelijke garantie van twee jaar geldt altijd, of het nu om een afgeprijsd product gaat of niet. Maar die garantie geldt enkel als de verkoper vóór de aankoop niet op bepaalde gebreken aan het artikel heeft gewezen. Anders gezegd: koop je een kledingstuk met een kleine imperfectie, en krijg je juist daarom een grotere korting, dan is het duidelijk dat je voor die imperfectie je niet kan beroepen op de wettelijke garantie. Verkoper en koper moeten dit wel uitdrukkelijk overeenkomen op het moment van de aankoop, bijvoorbeeld door dit op het kasticket te vermelden. En wat met een online aankoop? Paradoxaal genoeg ben je online beter beschermd. Heb je besteld via een website of postorderbedrijf, dan gelden er andere regels, want je hebt een product gekocht dat je niet zelf hebt kunnen bekijken. Je mag het product dus terugsturen als je vindt dat het niet beantwoordt aan de beschrijving op de website. Dit wordt technisch een niet-conforme levering genoemd. De retourkosten zijn dan voor rekening van de online verkoper en zelfs eventuele leveringskosten moeten worden terugbetaald. Je geniet ook van een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Dit is de periode waarin je een online aankoop nog zonder reden kan annuleren. Dit staat bekend als het herroepingsrecht. Je draait dan wel zelf op voor de retourkosten, tenzij de website van de verkoper iets anders vermeldt. Dit herroepingsrecht geldt evenwel niet voor op maat gemaakte kleding, versproducten, tijdsgebonden artikelen zoals losse kranten, tickets voor reizen, cultuur- en sportevenementen.