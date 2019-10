Het is drukker dan ooit op de vastgoedmarkt. Dat heeft alles te maken met de nakende afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen. De Federatie van het notariaat heeft een kersverse 'Notarisbarometer Vastgoed' klaar.

De cijfers die de Federatie van het notariaat publiceert gaan over het derde kwartaal 2019. In het vierde kwartaal, waar we nu middenin zitten, zullen de vastgoedtransacties allicht nog een hogere vlucht nemen als gevolg van de afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen.

Maar ook al in het derde kwartaal werd er veel vastgoed gekocht en verkocht. Het was het drukste 3de trimester sinds de start van de Notarisbarometer (2007). In vergelijking met het 3de trimester 2018 waren er in de afgelopen drie maanden +4,3% meer vastgoedtransacties. En de stijging werd waargenomen in heel het land.

Gemiddelde prijs van een woning

Na de eerste 9 maanden van 2019 klokte de gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land af op 259.725 euro. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2018 ging het om een stijging van +3,2%. Gemiddeld moesten kopers rekening houden met een meerkost van 8.000 euro.

In de periode 2014-2019 steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis met 33.000 euro, wat neerkomt op een reële stijging van +6,2%, rekening houdend met een inflatie van 8,3% in dezelfde periode.

In Vlaanderen klokte de gemiddelde prijs van een woonhuis na de eerste 9 maanden van 2019 af op 285.090 euro. In vergelijking met 2018 moesten kopers zo'n 7.500 euro meer betalen.

In de periode 2014-2019 steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis in Vlaanderen met 34.500 euro, wat neerkomt op een reële stijging van +5,5%.

In Brussel kostte een woonhuis gemiddeld 474.371 euro. In vergelijking met 2018 gaat het om een stijging van +4,5%. In de periode 2014-2019 steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis in de hoofdstad met +13,0%.

De gemiddelde huizenprijs in Wallonië klokte af op 196.713 euro. Daarmee lag de prijs in Wallonië 24,3% onder het Belgische gemiddelde.

Gemiddelde prijs van een appartement

Na de eerste 9 maanden van 2019 klokte de gemiddelde prijs van een appartement in België af op 228.356 euro. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2018 ging het om een stijging van +3,7%. Daarmee lag de gemiddelde prijs van een appartement zo'n 8.000 euro hoger dan in 2018. Opvallend: het gaat om de grootste prijsstijging in de afgelopen 5 jaar.

In de periode 2014-2019 steeg de gemiddelde prijs van een appartement met 28.000 euro. Rekening houdend met de inflatie ging het om een reële prijsstijging van +5,9%.

In Vlaanderen klokte de gemiddelde prijs van een appartement na de eerste 9 maanden van 2019 af op 232.806 euro. In vergelijking met 2018 moesten kopers zo'n 8.000 euro meer betalen.

In de periode 2014-2019 steeg de gemiddelde prijs van een appartement in Vlaanderen met 28.000 euro, wat neerkomt op een reële stijging van +5,3%.

In Brussel kostte een appartement gemiddeld 253.503 euro, meteen de eerste keer dat de gemiddelde prijs de 250.000 euro oversteeg. In vergelijking met 2018 gaat het om een stijging van +5,5%. Kopers in Brussel moesten rekening houden met een meerkost van 13.000 euro, wat een stuk meer is dan op nationaal niveau. In de periode 2014-2019 steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis in de hoofdstad met +17,7%.

De gemiddelde appartementenprijs in Wallonië klokte af op 176.302 euro, wat neerkomt op een stijging van +1,1% in vergelijking met 2018.

Daarmee lag de prijs in Wallonië 22,8% onder het Belgische gemiddelde.

Bron: Notarisbarometer Vastgoed - derde kwartaal 2019