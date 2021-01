Bijna drie vierde van de Belgen (73 procent) wil vakantiedagen of overuren opsparen om op een later moment in hun loopbaan te gebruiken. Meestal zouden ze die inzetten om sneller met pensioen te kunnen gaan. Dat blijkt uit een rondvraag van hr-dienstverlener Acerta bij 2.000 werkende Belgen.

Veel Belgen zaten eind vorig jaar nog met een overschot aan vakantiedagen, een gevolg van de coronacris. In veel bedrijven moesten ze die nog voor het jaareinde opnemen, wat volgens Acerta soms tot operationele problemen kon leiden voor het bedrijf.

Acerta herinnert eraan dat er een systeem bestaat om vakantiedagen op lange termijn op te nemen, met name het loopbaansparen. Uit de rondvraag blijkt dat 73 procent dat ook zou willen doen, als dat mogelijk zou zijn op hun werk. Ruim de helft van hen (56 procent) zou die opgespaarde dagen op het einde van de carrière inzetten, om vroeger met pensioen te kunnen gaan.

Acerta pleit ervoor om na te denken over loopbaansparen in de zorgsector. Dat is de sector bij uitstek waar vorig jaar door de coronacrisis overuren werden opgestapeld en waar het moeilijk was om vakantie op te nemen.

De sectoren waarin het loopbaansparen momenteel al is geactiveerd en waarin ondernemingen een ondernemings-cao kunnen sluiten, zijn onder meer de scheikundige nijverheid en de petroleumnijverheid (telkens arbeiders en bedienden) en het paritair comité 200, de aanvullende sector voor de bedienden. Die laatste omvat een kwart van alle bedienden in België.

