Bij het begin van een nieuw jaar gaan vaak een aantal regels, wetten, maatregelen enz. in voege. Bij de aanvang van 2020 zijn dat er bijzonder veel. We zetten de belangrijkste voor u op een rijtje.

Rookmelders verplicht in elke woning

Vanaf 1 januari zijn rookmelders wettelijk verplicht in elke woning in Vlaanderen. Dat mag evenwel geen ionisatierookmelder zijn, want vanaf 1 januari is het in heel België verboden om dergelijke rookmelder in huis te hebben.

Er zijn twee soorten rookmelders: optische rookmelders en ionisatierookmelders. Die laatste zijn rookmelders die werken op basis van een radioactieve bron en vanaf 1 januari verboden zijn. De meeste zijn intussen uit de omloop, maar het Federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC) roept mensen toch op om te controleren of ze nog een ionisatierookmelder in huis hebben. In dat geval kunnen die gratis in een recyclagepark gedeponeerd worden.

Pintjes worden duurder

Wie het nieuwe jaar wil inzetten met een bierfestijn, moet er rekening mee houden dat de pintjes duurder zullen zijn. Zowel marktleider AB InBev als concurrent Alken-Maes trekt de prijzen op.

AB InBev zegt dat het zijn prijzen voor pilsbier vanaf 1 januari verhoogt met gemiddeld 0,02 euro per glas. Die aanpassing geldt zowel voor de horeca als voor de supermarkten. De bierbrouwer zegt dat de prijzen omhoog moeten door verschillende factoren. Niet-alcoholische bieren blijven buiten schot.

Concurrent Alken-Maes trekt op 1 januari de prijzen van zijn producten in de supermarkt op, terwijl de horeca pas op 1 februari volgt. Die brouwer geeft geen details over de omvang van de prijsstijging. Aan de basis liggen hogere transport- en loonkosten, luidt het.

Prijsstijging voor postzegels

Bpost maakt zijn postzegels op 1 januari opnieuw duurder. Gemiddeld stijgen de tarieven voor binnenlandse post met 5,1 procent, zegt bpost. Maar sommige prijsverhogingen zijn veel forser: een vel van tien priorzegels zal 21,6 procent meer kosten.

Een vel priorzegels kost na Nieuwjaar 11,8 euro. Bij die zegels levert bpost de brief de volgende werkdag. Met de goedkopere non-priorzegels (9,8 euro voor tien), die 6,5 procent duurder worden, komt de brief maximaal drie werkdagen later aan. Volgens bpost kiest 80 procent van de klanten voor die laatste optie.

De Belgische postzegels zijn bij de duurste van Europa, zo bleek uit een rapport van postregulator BIPT. Bpost zegt dat de hogere tarieven de stijging van de vaste kosten deels opvangen, terwijl het volume daalt. In minder dan tien jaar heeft bpost naar eigen zeggen een derde van zijn volume aan briefwisseling verloren.

Proximus trekt prijzen op

Veel klanten van Proximus moeten vanaf 1 januari meer betalen voor hun telecomdiensten. Onder meer de bundels Tuttimus en Familus worden duurder.

Net als vorig jaar trekt Proximus zijn prijzen met Nieuwjaar op. "We moeten jaarlijks massaal investeren om ons netwerk van de toekomst te bouwen, bijvoorbeeld voor fiber en binnenkort voor 5G", legde het bedrijf in november uit.

Onder meer de populaire bundels zoals Internet+TV (+1 euro per maand) of de all-in-packs Tuttimus (+1,5 euro) en Familus (+1,5 euro) worden duurder, net als enkele oudere bundels. Ook bepaalde tarieven voor vaste telefonie gaan de hoogte in. Wie enkel internet of een mobiel abonnement afneemt, blijft buiten schot.

In het nieuwe jaar worden de prijzen voor de autokeuring opgetrokken, aangepast aan de index. Dat valt maandag te horen bij de bevoegde federatie Goca. Voor het rijexamen zijn er slechts enkele categorieën waar de prijzen worden aangepast. De nieuwe tarieven staan op de website www.gocavlaanderen.be.

Prijzen autokeuring gaan omhoog in Vlaanderen

Voor een basis autokeuring bijvoorbeeld betaalt men vanaf 1 januari 32,70 euro in plaats van 32,5 nu. De prijs voor de keuring van een lichte vracht- of kampeerauto stijgt van 36,7 naar 36,8 euro. Een technische herkeuring kost voortaan 13,10 euro (ipv 13 nu). De toeslag voor een laattijdige keuring blijft in de eerste maand onveranderd op 8,30 euro.

Voor het rijexamen zijn er slechts enkele categorieën waar de prijzen worden aangepast. Voor het theoretische en het praktijkexamen voor een personenwagen of motorrijbewijs verandert er bijvoorbeeld niets. Maar het praktijkexamen voor categorie C (vrachtwagen) of D (bus) wordt wel een euro duurder, tot 55 euro. Ook voor categorie G (landbouwvoertuigen) wordt de prijs van het praktijkexamen geïndexeerd, van 46 tot 47 euro.

Drinkwaterfactuur wordt enkele euro's duurder

Het is traditie, maar ook de drinkwaterfactuur stijgt opnieuw vanaf 1 januari. Onder meer de Watergroep, dat water levert aan 3 miljoen klanten in 180 Vlaamse gemeenten, past een indexering van zijn tarieven toe. Op jaarbasis, voor een modaal gezin met een verbruik van 70 m3, stijgt de prijs van het drinkwater (exclusief btw) zo met 3,34 euro, zegt woordvoerster Kathleen De Schepper. Andere componenten van de factuur, zoals de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage, komen daar nog bovenop.

Ook de meeste andere watermaatschappijen (Farys, Pidpa, Water-link...) verhogen hun tarieven. Dit komt overeen met de meerjarentariefplannen 2017-2022 die ze enkele jaren geleden hebben ingediend en zijn goedgekeurd door de Waterregulator, gebaseerd op hun geplande investeringen voor de overeenstemmende periode.

Bij de Watergroep bijvoorbeeld stijgt het basistarief van 1,7886 euro per kubieke meter dit jaar naar 1,8364 euro per kubieke meter volgend jaar. Ook het comforttarief -voor grootverbruikers- gaat omhoog, van 3,5772 euro per kubieke meter dit jaar naar 3,6728 euro volgend jaar. Bij Farys, dat drinkwater levert in een 60-tal gemeenten in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen, stijgt het basistarief van 2,0802 euro per kubieke meter naar 2,1080 euro volgend jaar. Deze waterintercommunale hanteert daarmee het duurste variabele tarief in Vlaanderen. Brabant Water is met een basisprijs van 0,6 euro per kubieke meter de goedkoopste.

Het watertarief (voor de productie en levering van drinkwater) is echter niet de enige component van de drinkwaterfactuur. Ze maakt zelfs minder dan de helft uit. Grote slokoppen zijn nog de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage, voor onder meer de afvoer en sanering van rioolwater. Ook die bijdragen gingen de voorbije jaren jaar na jaar omhoog.

Distributienettarieven elektriciteit en aardgas dalen

De distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas, die een belangrijk deel uitmaken van de energiefactuur, dalen in 2020 opnieuw. Dat kondigde de Vlaamse energieregulator Vreg aan.

De distributienettarieven zijn de tarieven voor de aanleg en het onderhoud van de netten voor het vervoer van energie en voor de daarbij geleverde diensten. Ze maken een groot deel uit van eindfactuur: 36 procent van de elektriciteitsfactuur en 24 procent van de aardgasfactuur.

Een gezin zal in 2020 gemiddeld 31 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit en 10 euro minder aan distributienettarieven voor aardgas betalen. Voor gezinnen is het de derde daling op rij voor de tarieven voor elektriciteit.

Ook voor de bedrijven daalt de factuur. Een kmo met een standaardverbruik betaalt gemiddeld 369 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit en 31 euro minder aan distributienettarieven voor aardgas. Voor grotere bedrijven op middenspanning dalen de elektriciteitsdistributienettarieven gemiddeld met 5 procent.

Ook het prosumententarief - het tarief dat eigenaars van zonnepanelen betalen voor het gebruik van het net - daalt: gemiddeld met 5 procent.

Gaat nog omlaag: het tarief voor de vervanging van een bestaande door een digitale meter op vraag van de klant. Dat tarief daalt sterk: van 274 euro in 2019 naar 88 euro in 2020. De vervanging van een bestaande door een digitale meter op initiatief van de distributienetbeheerder blijft gratis.

Fiscale aftrekbaarheid van dienstencheques verlaagt

Wie dienstencheques gebruikt, zal daar vanaf 1 januari meer voor moeten betalen. Het tarief zelf wordt niet verhoogd, maar Vlaamse gebruikers zullen minder kunnen aftrekken van de belastingen. De fiscale aftrekbaarheid is nu 30 procent, en dat wordt verlaagd naar 20 procent. Voor een dienstencheque van 9 euro betaalt u daardoor uiteindelijk 7,2 euro, in plaats van 6,3 euro op dit moment. De maatregel past binnen het Vlaams regeerakkoord dat in september werd afgesloten.

Loopbaancheques kunnen pas na zeven jaar werken

Vlaamse werknemers zullen vanaf 1 januari pas na zeven jaar werken een loopbaancheque kunnen aanvragen. Eerder kon zo'n cheque al na één jaar werkervaring aangevraagd worden.

Werkenden die hun loopbaan een andere richtig willen geven, een betere kijk willen hebben op hun competenties of met twijfel en vragen zitten over hun job kunnen zich door de erkende loopbaancentra laten begeleiden. Ze kunnen zo hun positie op de arbeidsmarkt versterken.

Voor die loopbaanbegeleidingen kunnen werkenden gebruik maken van de loopbaancheque. Met die cheque betaalt de gebruiker maar een klein deel van de begeleiding, de rest betaalt de overheid.

Wie een beroep doet op loopbaanbegeleiding kan twee keer een loopbaancheque gebruiken. De eerste cheque is goed voor vier uur begeleiding, voor de tweede cheque gaat het aantal uur begeleiding van vier naar drie. Na zes jaar heb je opnieuw recht op twee cheques.

De prijs voor de gebruiker blijft gelijk op 40 euro. De Vlaamse overheid legt zelf 640 euro bij voor de eerste cheque en 470 euro voor de tweede. Voor 2020 is een totaalbedrag van 18,2 miljoen euro voorzien.

Verbod op serveren van drank in wegwerpbekers op evenementen

Op alle evenementen in Vlaanderen, van schoolfeesten tot massafestivals, zal het vanaf 1 januari verboden zijn om drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Als een organisator toch "wegwerprecipiënten" aanbiedt, dan moet hij die materialenstroom voor 90 pct opnieuw inzamelen. De maatregel maakt deel uit van Vlarema 7, het uitvoeringsbesluit van het Materialendecreet.

Organisatoren mogen hun drank wel nog aankopen in petflessen, glazen wegwerpflessen of blik, maar de drank moet in herbruikbare bekers aan de bezoekers geserveerd worden. Achter de toog geldt dan een sorteerverplichting voor deze wegwerpartikelen. OVAM wijst erop dat glazen retourflessen of dranken van de tap sowieso voor minder afval zorgen.

Het is aan de organisatoren om te bewijzen dat ze 90 procent van de materialenstroom inzamelen en recycleren. Vanaf 2022 zullen organisatoren die toch wegwerpbekers aanbieden moeten aantonen dat 95 procent van de materialenstroom opnieuw wordt ingezameld.

De regels zijn nog iets strenger voor evenementen die lokale besturen, Vlaamse agentschappen of Vlaamse overheidsinstellingen organiseren - scholen en ziekenhuizen vallen hierbuiten. Zij mogen vanaf 2020 voor hun eigen werking geen wegwerpbekers meer gebruiken. Wat wel nog mag zijn drankautomaten, maar enkel als er voldoende pmd-bakken zijn. Ook voor hun evenementen geldt een verbod op wegwerpverpakkingen.

Overheden mogen vanaf 2022 geen wegwerpborden en -bestek meer aanbieden.

De politie wordt ingezet voor de handhaving van de nieuwe regels. Zij kunnen een sanctie opleggen of een pv opmaken. Voor grotere evenementen staat de Vlaamse milieu-inspectie in voor de handhaving.

Gecombineerde hoestsiropen van de markt gehaald

Vanaf 1 januari 2020 mogen enkel nog geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid met één actief bestanddeel worden verkocht. Samengestelde preparaten worden van de markt teruggetrokken, zo staat op de website van het FAGG.

De volgende siropen verdwijnen of zijn ondertussen al van de markt gehaald: Acatar, Broncho-Pectoralis Pholcodine, Inalpin, Longbalsem, Noscaflex Expectorans en Toplexil. De samengestelde formule van Pholco-Mereprine siroop blijft wel beschikbaar tot eind mei 2020.

Ook officinale bereidingen tegen hoest en verkoudheid mogen vanaf 1 januari 2020 nog slechts één actief bestanddeel bevatten. Combinatiesiropen op basis van planten blijven na 1 januari wel te verkrijgen.

Consumentenorganisatie Test-Aankoop raadt hoestsiropen die bestaan uit een combinatie van verschillende actieve bestanddelen al jaren af.

Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen verplicht

Vanaf 1 januari 2020 wordt het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht. Het RIZIV stopt vanaf dat moment ook met het leveren van voorschriftenboekjes.

Het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift voor ambulante patiënten geldt zowel voor huisartsen als voor artsen-specialisten.

Artsen die ouder dan 64 jaar zijn worden hier echter van vrijgesteld. Ook op huisbezoek, tijdens een bezoek aan een instelling of in geval van overmacht mogen artsen nog op papier blijven voorschrijven.

Banken worden strenger voor woonkredieten

Banken en verzekeraars zullen vanaf 1 januari strengere normen moeten hanteren voor het toekennen van een woonkrediet. Vooral voor het toekennen van woonkredieten met een zeer hoge "loan to value"-ratio (kredietbedrag ten opzichte van de waarde van het huis, red.) moeten banken voorzichtiger worden. Daarnaast zal ook meer rekening gehouden worden met de reeds bestaande schuldenlast en maandelijkse aflossingslast.

De maatregelen zijn er gekomen op vraag van het Europees Comité voor Systeemrisico's (ESRB) dat eerder al waarschuwde voor een oververhitting van de Belgische vastgoedmarkt. Die Europese waakhond pleitte zelfs voor wettelijke maatregelen, maar de Nationale Bank geeft de voorkeur aan duidelijke, zelfregulerende afspraken met de financiële instellingen.

Een van die afspraken is de nieuwe norm dat voor een eigen woning maximaal 90 procent van de waarde mag worden geleend. De koper moet de rest zelf op tafel leggen. Financiële instellingen kunnen hier wel, in beperkte mate, van afwijken, bijvoorbeeld voor startende kopers. Voor woningen om te verhuren, moet het maximale leenbedrag beperkt blijven tot 80 procent van de waarde van het vastgoed. Ook hier is een kleine afwijking mogelijk.

Banken zullen in de toekomst ook strenger toekijken op de aflossingslast van gezinnen of hun totale schuldenlast.

"In geval van niet-respect zal de betrokken bank of verzekeringsmaatschappij wel een goede verantwoording moeten kunnen voorleggen volgens het zogenaamde 'comply or explain'-principe", waarschuwde de Nationale Bank.

Geen premies meer voor elektrische wagens in Vlaanderen

Vanaf 1 januari geeft Vlaanderen geen premies meer voor elektrische wagens, omdat Vlaams minister van Energie Zuhal Demir oordeelde dat ze hun doel voorbij schoten.

De beslissing om de premie af te schaffen werd eind oktober genomen door de Vlaamse regering. De voornaamste reden was dat ze te weinig werd aangevraagd, en ook vooral voor duurdere wagens. Dat terwijl de premie bedoeld was om de aankoop van elektrische wagens te stimuleren, voor mensen voor wie de hoge aankoopprijs een drempel was.

Wie nog ten laatste op 31 december een elektrische wagen bestelt, kan nog genieten van de premie van maximaal 4.000 euro.

Lage-emissiezone van start in Gent, strenger in Antwerpen en Brussel

In Gent gaat op 1 januari de lage-emissiezone (LEZ) van start. Elders in het land, in Antwerpen en Brussel, worden al bestaande zones verder verstrengd. Nog vanaf 1 januari moeten gemotoriseerde tweewielers die nieuw op de markt komen voldoen aan de Euro 5-norm.

Vervuilende auto's zullen vanaf 1 januari Gent niet meer binnen mogen rijden: bestuurders van dieselauto's met een Euro 4-motor zullen per week 25 euro moeten betalen om de stad toch nog binnen te mogen. Wie met een oudere dieselwagen of een benzinewagen met Euro 1-motor (of ouder) rijdt, heeft een LEZ-dagpas nodig. Zo'n pas kan per jaar slechts acht keer aangekocht worden. In 2025 verstrengen de Gentse toelatingsvoorwaarden.

Gentenaars die de stad niet meer in mogen en een nieuwe auto moeten kopen en daarvoor niet over de financiële middelen beschikken, kunnen rekenen op financiële steun. Daarnaast komt er ook een lager tarief voor bestuurders met een bescheiden inkomen.

Wie niet aan de voorwaarden voldoet en toch zonder toelating de Gentse LEZ binnenrijdt, krijgt bij vaststelling een boete van 150 euro.

De LEZ die intussen twee jaar bestaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt vanaf 1 januari weer verstrengd. Vanaf dan zijn ook dieselvoertuigen met Euro 3-norm er verboden, al is er wel een overgangstermijn van drie maanden waarin voor die voertuigen geen boetes worden uitgeschreven.

In Antwerpen, waar de LEZ in 2017 werd ingevoerd, worden de toelatingsvoorwaarden ook verstrengd. Net zoals in Gent moeten dieselvoertuigen er minstens Euronorm 5 hebben, voertuigen op benzine minstens euronorm 2. Voor diesels met Euro 4-motor kunnen eigenaars een toelating tegen betaling krijgen.

'Valse' hybride bedrijfswagens worden zwaarder belast

De CO2-uitstoot zal vanaf 1 januari nog meer doorwegen in de fiscale behandeling van de bedrijfswagens. Zogenaamde valse hybrides, waarvan de elektrische aandrijving zo zwak is dat er vaak nauwelijks of geen gebruik van gemaakt wordt, zullen fiscaal afgestraft worden.

De aftrekbaarheid van een bedrijfswagen zal vanaf 1 januari toenemen naarmate de CO2-uitstoot lager is. De aftrekbaarheid zal wel begrensd worden tot maximaal 100 procent. Voor vervuilende wagens wordt de aftrekbaarheid teruggeschroefd naar 40 procent.

Ook nieuw is dat de aftrekbaarheid van de brandstofkosten, die nu 75 procent bedraagt, gelijkgeschakeld wordt met het percentage dat voor de autokosten geldt.

Nieuwe vennootschapswetgeving geldt ook voor bestaande vennootschappen

De nieuwe vennootschapswetgeving geldt vanaf volgend jaar ook voor bestaande vennootschappen. Niet alle aanpassingen daaromtrent gaan al meteen in, maar op 1 januari worden wel enkele "dwingende bepalingen" uit de nieuwe wetgeving van kracht. Volgens Acerta heeft de nieuwe vennootschapswet een impact op 80 procent van de vennootschappen.

De nieuwe vennootschapswet brengt de vennootschapsvormen in België terug tot vier basisvormen: de besloten vennootschap (bv), de naamloze vennootschap (nv), de coöperatieve vennootschap (cv) en de maatschap. Daarnaast zijn er nog de vereniging onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (Commv).

Startende ondernemers kunnen meteen in het vereenvoudigde systeem beginnen, maar voor heel wat bestaande ondernemingen wordt het aanpassen.

De omschakeling moet voor 2024 gebeuren, maar enkele bepalingen gelinkt aan de vereenvoudiging waarvoor geen statutenwijziging nodig is worden sowieso op 1 januari van kracht.

Zo worden alle ondernemingen verondersteld voor hun vennootschapsvorm al de nieuwe benaming te gebruiken. Ook gaat de verbeterde alarmbelprocedure dan al in, de balans- en liquiditeitstest bij winstuitkering in de bv wordt dan al verplicht en de vereiste van het minimumkapitaal wordt voor de bv dan al vervangen door de voorwaarde van voldoende aanvangsvermogen. Voor de nv volstaat de balanstest en blijft het minimumkapitaal vereist.

Ook zullen heel wat vennootschappen de samenstelling van hun raad van bestuur moeten aanpassen, aangezien men niet meer kan zetelen als fysieke persoon en tegelijk als vaste vertegenwoordiger van een vennootschap die ook bestuurder zou zijn. Bovendien is men vanaf 1 januari verplicht om een vaste vertegenwoordiger aan te duiden indien een vennootschap het dagelijks bestuur zou waarnemen.

Strengere energie-eisen voor nieuwbouw en renovatie

Wie een nieuw huis bouwt in Vlaanderen, moet vanaf 1 januari rekening houden met strengere energie-eisen. Het maximale E-peil (een maat voor het energieverbruik van de woning, red.) wordt verlaagd van E40 naar E35. En het E-peil voor wie een doorgedreven renovatie uitvoert met energiemaatregelen (een zogenoemde ingrijpende energetische renovatie) daalt naar E70.

Het maximale E-peil voor nieuwe woningen is de voorbije jaren steeds strenger geworden. Van E100 in 2006 ging het naar E40 in 2018. Nu volgt een nieuwe stap, naar E35, alvorens in 2021 het maximale E-peil E30 wordt. Dat laatste peil staat gelijk aan BEN-wonen (waarbij BEN staat voor "bijna energieneutraal").

In de praktijk zal de E35-eis niet zoveel gevolgen hebben. Want uit cijfers die begin 2019 werden verspreid, bleek dat het gemiddelde E-peil voor nieuwbouwwoningen toen al E28 bedroeg. Zes op de tien nieuwe woningen beantwoordden zelfs al aan de BEN-norm E30 (die pas vanaf 2021 zal gelden).

Ook het gemiddelde E-peil bij ingrijpende energetische renovaties ligt al duidelijk lager dan de nieuwe eis.

Daarnaast wordt vanaf 1 januari het energieprestatiecertificaat (EPC), een document dat aantoont hoe energiezuinig een gebouw is, verplicht bij de verkoop of verhuur van "kleine niet-residentiële eenheden". Denk bijvoorbeeld aan een bakkerij, café, apotheek, een kantoor- of een praktijkruimte.

Woning zonder dakisolatie kan afgekeurd worden

Woningen die geen of niet genoeg dakisolatie hebben, kunnen voortaan ongeschikt worden verklaard. Dat is een gevolg van de Vlaamse dakisolatienorm die in 2015 in werking is getreden. Ook dubbel glas is vanaf 2020 verplicht.

De norm geldt voor alle zelfstandige woningen, zoals studio's, eengezinswoningen en appartementen. Geen of onvoldoende dakisolatie wordt sinds 2015 als tekortkoming genoteerd, maar vanaf 2020 legt de controleur er 15 strafpunten voor op. Dat betekent dat de woning meteen afgekeurd kan worden. De eigenaar moet dan werken uitvoeren om de woning geschikt te maken.

Dakisolatie zou minimaal 3 tot 4 centimeter dik moeten zijn (officieel heet het dat de R-waarde minimaal 0,75 m2 K/W of vierkante meter kelvin per watt moet zijn). Als het huis een ongebruikte zolder heeft, dan moet de zoldervloer geïsoleerd zijn.

De norm geldt zowel voor de eigen woning als voor huurwoningen. Maar de sancties wanneer een woning ongeschikt wordt verklaard (jaarlijkse heffing, strafrechtelijke gevolgen), zijn er vooral voor verhuurders, en niet voor mensen die in hun eigen, enige woning leven.

Nog nieuw in 2020 is de dubbelglasnorm. Ook hier geldt eerst een overgangsperiode, waarin het ontbreken van dubbel glas bij controle van de woning een aantal strafpunten oplevert. Vanaf 2023 gaat het om 15 strafpunten en kan een woning dus ongeschikt worden verklaard als er geen dubbel glas is.

Lagere registratierechten vervangen woonbonus

Wie een nieuwe woonlening aangaat in Vlaanderen, kan vanaf 1 januari niet langer genieten van de woonbonus. In ruil worden de registratierechten verlaagd van 7 naar 6 procent.

De Vlaamse regering kondigde het einde van de woonbonus eind september aan. Het gaat om een belastingvermindering die mensen krijgen gedurende de looptijd van hun lening.

Wie al van de woonbonus geniet, behoudt het voordeel. Maar de belastingvermindering zal niet meer gelden voor nieuwe leningen.

Nadat de Vlaamse regering haar beslissing had bekendgemaakt, ontstond er een stormloop bij de notarissen. Want wie zijn akte voor het einde van het jaar nog kon laten ondertekenen door de notaris, kon de woonbonus toch nog meepikken. Voor aktes die worden verleden na 1 januari 2020, gelden de nieuwe, verlaagde registratierechten.

Volgens de Vlaamse regering had de woonbonus een pervers effect op de woningprijzen. Hij liet kopers toe om meer te lenen, maar dat extraatje werd in de prijzen verwerkt en huizen werden dus duurder. Volgens sommigen zouden de woningprijzen de komende jaren dan ook tot 10 procent kunnen dalen door de afschaffing van de woonbonus.

Alle katten geboren na augustus 2014 verplicht gesteriliseerd

Alle katten die na 31 augustus 2014 in Vlaanderen zijn geboren, moeten tegen 1 januari 2020 gesteriliseerd zijn. Dat moet ten laatste op de leeftijd van 5 maanden gebeurd zijn, ook al worden de diertjes niet verkocht of weggegeven.

Al sinds 1 april 2018 moeten alle katten binnen de vijf maanden na geboorte gesteriliseerd worden. Eigenaars hadden nog tot eind 2019 de tijd om ook de katten te steriliseren die voor april 2018, maar na augustus 2014 geboren zijn.

Ook katten die geboren zijn voor 31 augustus 2014 moeten een sterilisatie ondergaan, maar enkel als ze worden verkocht of weggegeven.

De bevoegde Vlaamse overheidsdienst wijst er op zijn site op dat sommige Vlaamse steden en gemeenten een subsidie geven voor sterilisatie of castratie van een kat.

Bij de aankondiging van de maatregel zei minister van Dierenwelzijn Ben Weyts dat Vlaanderen op deze manier vat wil krijgen op de kattenpopulatie, in het belang van de dieren zelf. "Er worden nu gewoon te veel katten geboren en veel te veel dieren eindigen op de straat of in het asiel."

De controle op de nieuwe regels zal gebeuren via de kattendatabank. De dierenarts moet er de kat registeren en aangeven of de ingreep gebeurd is. Boetes zijn mogelijk voor wie zich niet aan de regels houdt.

Gebruik van synthetische onkruidverdelgers door particulieren verboden

Het gebruik van synthetische onkruidverdelgers door particulieren is vanaf 1 januari verboden. Eerder was het gebruik van totaalherbiciden op basis van glyfosaat, zoals het omstreden Roundup, ook al verboden voor particulieren.

Ook wie nog een voorraad onkruidverdelgers staan heeft, mag die niet meer gebruiken. Het toezicht op het verbod zit vervat in het milieuhandhavingsbeleid. De gemeente en de lokale politie kunnen dus optreden.

Het verbod is er gekomen vanuit het voorzorgsprincipe. Synthetische onkruidbestrijdingsmiddelen bevatten een chemisch aangemaakte werkzame stof.

Op basis van dit besluit kunnen alleen onkruidbestrijdingsmiddelen met een laag risico of die een werkzame stof van natuurlijke oorsprong bevatten nog verkocht worden aan en gebruikt worden door niet-professionele gebruikers.

Voor de professionele gebruiker die beschikt over een fytolicentie is er echter geen verbod op het gebruik van totaalherbiciden of synthetische onkruidverdelgers.

Neutraal sigarettenpakje moet aantal rokers doen dalen

Vanaf 1 januari zitten tabaksproducten allemaal in hetzelfde neutrale pakje. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil zo het aantal rokers in België verder doen dalen.

De neutrale verpakking wordt verplicht voor sigaretten, rol- en waterpijptabak maar ook voor aanverwante producten zoals vloeipapier, sigarettenhulzen en filters.

Vanaf de start van het nieuwe jaar mogen er geen merklogo's of promotieteksten meer op de verpakkingen staan, en zijn andere kleuren dan groenbruin uit den boze. Enkel het merk, het type en de hoeveelheid van het product mag vermeld staan, en dat in slechts één soort lettertype. Net zoals voorheen moeten de tabakswaren ook voorzien zijn van een gezondheidswaaschuwing.

"De verpakking van rookwaren onaantrekkelijk maken is erg belangrijk in de strijd tegen tabak", zei De Block eerder over de maatregel. "Dat blijkt ook duidelijk uit de buitenlandse voorbeelden: in landen die de neutrale sigarettenpakjes hebben ingevoerd, is het aantal rokers opvallend gedaald."

Landen die de neutrale verpakking al invoerden zijn onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Australië. De FOD Volksgezondheid zal in ons land toezien op het naleven van de nieuwe regel.