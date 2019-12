De diefstalbescherming van je woningverzekering dekt een brede waaier aan schadegevallen. Maar vergeet de deur niet op dubbel slot te doen wanneer je je huis verlaat, wat dat zal je geweten hebben.

Heb jij een diefstalverzekering voor je woning afgesloten? De meeste mensen wel. Maar wist je dat deze polis ook tussenbeide komt wanneer je stookolietank wordt leeggehaald, je portefeuille uit de locker van de fitness wordt gejat, er van alles uit je tuinhuis is verdwenen, je handtas van je schouder wordt gerukt op vakantie of zelfs je rashond wordt gekidnapt? Dompel je onder in de wereld van de diefstalverzekering en ontdek welke verrassingen die nog voor jou in petto heeft.

...