Het deel van het loon waarop geen beslag mag worden geheven in het kader van loonbeslag wordt tijdelijk verhoogd met 20 procent. Dat heeft de Kamercommissie Justitie beslist.

Een rechter kan loonbeslag opleggen wanneer iemand er niet in slaagt schulden af te betalen. Op een deel van het inkomen, dat afhankelijk is van het inkomen, wordt echter geen beslag gelegd. Dat deel wordt tot eind dit jaar voor iedereen verhoogd met 20 procent, staat in een wetsvoorstel van Vooruit dat dinsdagmiddag groen licht kreeg in de Kamercommissie Justitie.

"Dat is een belangrijke stap die de meest kwetsbaren meer ruimte geeft om op het einde van de maand rond te komen", zegt Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere. "Energie is basis, geen luxe. Wat ons betreft verlengen we die maatregel zolang het nodig is."

De socialisten pleiten er ook voor om het onbeslagbaar deel van het loon meermaals aan te passen aan de index. Nu gebeurt dat slechts een keer per jaar, waardoor de begrenzingen op loonbeslag niet snel genoeg mee stijgen met de energieprijzen, klinkt het.

De maatregel komt er in het kader van de energiecrisis, en gold ook al tijdens de coronacrisis.

Een rechter kan loonbeslag opleggen wanneer iemand er niet in slaagt schulden af te betalen. Op een deel van het inkomen, dat afhankelijk is van het inkomen, wordt echter geen beslag gelegd. Dat deel wordt tot eind dit jaar voor iedereen verhoogd met 20 procent, staat in een wetsvoorstel van Vooruit dat dinsdagmiddag groen licht kreeg in de Kamercommissie Justitie."Dat is een belangrijke stap die de meest kwetsbaren meer ruimte geeft om op het einde van de maand rond te komen", zegt Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere. "Energie is basis, geen luxe. Wat ons betreft verlengen we die maatregel zolang het nodig is."De socialisten pleiten er ook voor om het onbeslagbaar deel van het loon meermaals aan te passen aan de index. Nu gebeurt dat slechts een keer per jaar, waardoor de begrenzingen op loonbeslag niet snel genoeg mee stijgen met de energieprijzen, klinkt het.De maatregel komt er in het kader van de energiecrisis, en gold ook al tijdens de coronacrisis.