In Vlaanderen zal je vanaf volgend jaar 15.000 euro kunnen nalaten aan een vriend aan 3%. Toch kan het zijn dat de vriend meer zal betalen.

Laat je iets na aan een goede vriend, dan betaalt die daar vandaag tot 55% belasting op in Vlaanderen. Zelfs op de laagste schijf tot 35.000 euro betaalt die vriend nog altijd 25%. Daar komt vanaf 1 juli 2021 verandering in , want vanaf dan zal je jouw vriend een 'vriendenerfenis' kunnen nalaten waarop er minder erfbelasting wordt geheven. Tot 15.000 euro betaalt je vriend hetzelfde tarief als erfgenamen in de rechte lijn (kinderen, ouders,...) op hun eerste schijf, nl. 3%. Dat is een korting van maximaal 3.300 euro. Want boven 15.000 euro kan de erfbelasting wel nog tot 55% oplopen. En je mag uiteraard niet vergeten om een testament te maken waarin je je vriend begunstigt. Vrienden zijn immers geen wettelijke erfgenamen.

Niet altijd 3%?

In De Standaard stond een paar weken geleden te lezen dat het lage tarief van 3% ook niet altijd van toepassing zal zijn voor de vriend die van jou erft, ook al gaat het maar om 15.000 euro. Als de vriend samen met andere vrienden of verre erfgenamen erft, zal hij meer betalen. Dat heeft te maken met hoe de erfbelasting berekend wordt. In de rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, ouders) wordt het bedrag eerst gedeeld door het aantal erfgenamen en daarna wordt het tarief per erfgenaam toegepast. Per erfgenaam begin je dan van de laagste schijf te rekenen. Maar in de zijlijn (verdere erfgenamen) en voor vrienden gebeurt dat anders: daar wordt eerst het tarief berekend en dan wordt er gedeeld tussen de erfgenamen, waardoor de erfgenamen meer betalen dan in de rechte lijn.

Het gunstige tarief van 3% zal dus enkel van toepassing zijn als de 'beste vriend' alleen erft of samen met de partner, erfgenamen in de rechte lijn.

Beter schenken?

Het is belangrijk om met dit gegeven rekening te houden. Je kan er uiteraard voor kiezen om een som na te laten aan een vriend, maar je zou die som ook bij leven kunnen schenken. Voor vrienden bedraagt het schenkingstarief 7%. Het is een vlak tarief. Het bedrag van de schenking heeft dus geen belang.

