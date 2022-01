Sinds 1 januari 2022 bestaat de universele bankdienst (UBD). Dit komt neer op een 'minimumdienstverlening' van de bank voor wie niet digitaal bankiert.

Klanten die niet digitaal bankieren moeten de garantie hebben dat ze tegen een redelijke prijs toegang behouden tot de dienstverlening van hun bank. De federale regering en de Febelfin (koepelfederatie van de banken) sloten daarom een akkoord over het invoeren van een 'universele bankdienst'. Op 1 januari 2022 ging die universele bankdienst (UBD) van start. De meeste (middel)grote banken nemen deel. De UBD laat toe om aan een redelijk tarief manuele overschrijvingen uit te voeren zodat ook minder digitaalvaardige consumenten ten volle deel kunnen nemen aan het economisch leven. De UBD is een pakket dat minimaal bestaat uit een aantal diensten,

Waaruit bestaat de universele bankdienst?Dankzij de universele bankdienst is het mogelijk om aan een redelijk tarief manuele overschrijvingen uit te voeren. het pakket bestaat minimaal uit volgende diensten:- minstens 60 manuele verrichtingen per jaar (bv papieren overschrijvingen, af te geven op het bankkantoor; geldafhalingen aan het loket als de infrastructuur van het kantoor dit toelaat)

een debetkaart

minstens 24 geldafhalingen aan de geldautomaat van de eigen bank

afdrukken van rekeninguittreksels aan de bankeigen automaten in het kantoor, maandelijkse afhalingen aan het loket (als de bank dit aanbiedt) of maandelijkse verzending op verzoek van de klant aan een redelijke prijs.

De UBD heeft een forfaitaire kost die verschilt van bank tot bank en die maximaal 60 euro per jaar bedraagt, eventueel aangevuld met een maandelijkse kost voor het verzenden van rekeninguittreksels.

Sedert 1 januari bieden 13 banken de universele bankdienst aan. Het overzicht met de tarieven per bank bevindt zich hier.

Niet te verwarren met de basisbankdienst

De universele bankdienst is iets anders dan de basisbankdienst. De basisbankdienst houdt het recht in voor de klant om een rekening te openen bij een bank naar keuze. Ze neemt dus de vorm aan van een zichtrekening met een debetkaart, waarmee de klant deposito's kan doen, geld afhalen, overschrijvingen, doorlopende betalingsopdrachten en domiciliëringen.

Bron: Febelfin, FOD Economie

