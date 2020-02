Op ons pensioen worden een aantal inhoudingen gedaan. Kom je boven een bepaalde grens, dan betaal je ook een solidariteitsbijdrage. Die betaal je enkel op je wettelijk pensioen, maar je aanvullend telt wel mee om te zien of je de grens bereikt.

Het aanvullend pensioen wordt meestal uitgekeerd als kapitaal. Op dit kapitaal betaal je belastingen en sociale inhoudingen. Het belastingtarief verschilt naargelang het moment waarop je met pensioen gaat. Heb je nog geen volledige loopbaan of ben je jonger dan 65 jaar (de huidige wettelijke pensioenleeftijd), dan betaal je 16,5% op het deel opgebouwd met werkgeversbijdragen. Stop je op 65 (of na 45 jaar werken), dan betaal je 10% op dat deel. Op het deel opgebouwd met werknemersbijdragen betaal je 10%.

Dan betaal je ook nog gemeentebelasting.

Daarmee is de kous nog niet af. Het kapitaal van je aanvullend pensioen wordt omgerekend tot een fictieve rente en die wordt samengeteld met het brutobedrag van je wettelijke pensioen om te zien of je de grens bereikt waarboven je een solidariteitsbijdrage van maximum 2% betaalt. Die bijdrage betaal je enkel op je wettelijk pensioen, niet op je aanvullend.

Je aanvullend pensioen blijft dan wel buiten schot voor de solidariteitsbijdrage, maar door het meerekenen kom je vaak boven de grens uit en wordt jouw wettelijk pensioen onderworpen aan een bijdragen van maximaal 2%. Als je de 'kleinere' bedragen die je daardoor betaalt optelt, dan kom je na 20 jaar of meer pensioen toch aan een behoorlijke som.

Of, zoals een lezer opmerkte: "Het nettobedrag van je aanvullend pensioen wordt maandelijks beetje bij beetje teruggenomen door vadertje staat. In ons geval is na 10 jaar pensioen ons nettobedrag verdwenen."

Veel hangt uiteraard af van het bedrag van je aanvullend pensioen.

Dit zijn de grensbedragen voor de solidariteitsbijdrage:

Bron: www.sfpd.fgov.be/nl/betaling/brut-net

