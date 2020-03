De Pensioendienst is momenteel moeilijk te bereiken door de sluiting van de Pensioenpunten en de overbelasting van de Pensioenlijn 1765. Toch staan de medewerkers van de Federale Pensioendienst klaar om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen.

De Pensioendienst houdt permanent contact met de verschillende financiële tussendiensten om de continuïteit van de betalingen volledig te garanderen.

Betaling via overschrijving op een Belgisch rekeningnummer

Er verandert niets! De pensioenen worden betaald zoals gewoonlijk.

Betaling via de postbode (postassignatie)

bpost blijft de pensioenen aan huis betalen, maar de postbode neemt de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen. Dit betekent dat de postbode:

op minstens 1 meter afstand blijft;

elk contact vermijdt;

zelf voor ontvangst van het pensioen tekent in uw aanwezigheid.

Betaling in het buitenland (overschrijving, cheque of internationaal betaalmiddel)

De Pensioendienst garandeert de betaalopdrachten op de gebruikelijke datums. Omdat de maatregelen tegen het coronavirus van land tot land verschillen, wordt de personen in het buitenland aangeraden om hun bank te contacteren.

Betaling via overschrijving

De Pensioendienst raadt altijd de betaling via overschrijving aan omdat die sneller en veiliger is.

Gepensioneerden die nog altijd cash aan huis betaald worden en die over willen stappen naar de betaling via overschrijving, kunnen ons hun rekeningnummer doorgeven:

op mypension.be;

via e-mail naar overschrijvingen@sfpd.fgov.be;

via de gratis Pensioenlijn:

- Bel 1765;

- Druk op "1" voor Nederlands;

- Druk nog eens op "1";

- En geef dan deze cijfers in: 7820.

