De hospitalisatieverzekering van je werkgever behouden

Bijna vier miljoen Belgen genieten van een collectieve hospitalisatieverzekering, via hun werk of dat van hun partner. Maar wat als je met pensioen gaat, je ontslag krijgt/geeft of gaat scheiden? Verlies je dan alle voordelen van deze verzekering? "Toch niet", stelt Colette de Dessus les Moustier, senior salesmanager bij Aon, ons gerust. "De wet Verwilghen voorziet de mogelijkheid om dit contract, dat gelinkt is aan je beroepsactiviteit, op individuele basis verder te zetten. Een werknemer die minimum twee jaar is aangesloten bij een collectieve hospitalisatieverzekering heeft het recht om de voortzetting van dit contract te vragen. Concreet betekent het dat je op individuele basis een gelijkaardige polis kan onderschrijven, zonder dat je daarvoor opnieuw medische formaliteiten moet doorlopen of een wachttijd in acht moet nemen." Uitgesloten worden omwille van bestaande kwalen is evenmin mogelijk. De gunstige voorwaarden van de initiële dekking blijven ononderbroken gelden, levenslang! Ideaal dus, want met de leeftijd nemen ook de gezondheidsproblemen toe.

