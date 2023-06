De gezinswoning heeft een apart - bevoorrecht - plaatsje. Het deel dat partners erven, wordt niet belast. En dan is er nog de bescherming van de gezinswoning. Wat betekent dat precies?

In Vlaanderen geldt de vrijstelling van de gezinswoning in de erfbelasting voor partners die gehuwd waren, wettelijk samenwoonden of al 3 jaar ononderbroken feitelijk samenwoonden. Partners betalen geen erfbelasting op het deel van de gezinswoning dat zij erven. Zijn er kinderen, dan is dit meestal enkel het vruchtgebruik op het deel van de overleden partner, omdat de naakte eigendom naar de kinderen gaat. In dat geval is de 'vrijstelling van erfbelasting' niet zo enorm. Want de kinderen, die de naakte eigendom erven van het deel van de gezinswoning van hun overleden ouder, betalen wel erfbelasting! Vandaar dat gehuwde koppels in een huwelijksovereenkomst vaak de volledige eigendom van de gezinswoning naar de langstlevende partner laten gaan, zo is de vrijstelling groter. Wettelijk of feitelijke samenwoners kunnen dit ook doen in een testament, maar als je dit via testament doet, moet je rekening houden met de reserve van de kinderen.

Bescherming

Je hoort ook vaak spreken van de 'bescherming van de gezinswoning'. Dat gaat over iets anders dan het erfrecht. Als je met je partner woont in een huis of appartement dat enkel zijn/haar eigendom is, en dit is jullie 'gezinswoning', dan kan hij/zij de woning niet zomaar verkopen, verhuren , schenken of er een hypotheek op nemen, ook al ben jij geen eigenaar. Maar die bescherming geldt enkel als je getrouwd bent of wettelijk samenwoont. Ook als je een woning huurt, is er een bescherming. De ene partner kan de huur niet zomaar opzeggen, zonder instemming van de andere. En de verhuurder moet de opzeg van het huurcontract aan beide partners doen, ook al heeft maar één van hen het huurcontract getekend. Ook hier geldt de bescherming enkel voor gehuwde en wettelijk samenwonende huurders.

In Vlaanderen geldt de vrijstelling van de gezinswoning in de erfbelasting voor partners die gehuwd waren, wettelijk samenwoonden of al 3 jaar ononderbroken feitelijk samenwoonden. Partners betalen geen erfbelasting op het deel van de gezinswoning dat zij erven. Zijn er kinderen, dan is dit meestal enkel het vruchtgebruik op het deel van de overleden partner, omdat de naakte eigendom naar de kinderen gaat. In dat geval is de 'vrijstelling van erfbelasting' niet zo enorm. Want de kinderen, die de naakte eigendom erven van het deel van de gezinswoning van hun overleden ouder, betalen wel erfbelasting! Vandaar dat gehuwde koppels in een huwelijksovereenkomst vaak de volledige eigendom van de gezinswoning naar de langstlevende partner laten gaan, zo is de vrijstelling groter. Wettelijk of feitelijke samenwoners kunnen dit ook doen in een testament, maar als je dit via testament doet, moet je rekening houden met de reserve van de kinderen.Je hoort ook vaak spreken van de 'bescherming van de gezinswoning'. Dat gaat over iets anders dan het erfrecht. Als je met je partner woont in een huis of appartement dat enkel zijn/haar eigendom is, en dit is jullie 'gezinswoning', dan kan hij/zij de woning niet zomaar verkopen, verhuren , schenken of er een hypotheek op nemen, ook al ben jij geen eigenaar. Maar die bescherming geldt enkel als je getrouwd bent of wettelijk samenwoont. Ook als je een woning huurt, is er een bescherming. De ene partner kan de huur niet zomaar opzeggen, zonder instemming van de andere. En de verhuurder moet de opzeg van het huurcontract aan beide partners doen, ook al heeft maar één van hen het huurcontract getekend. Ook hier geldt de bescherming enkel voor gehuwde en wettelijk samenwonende huurders.