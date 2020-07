Deeltijds werken heeft gevolgen voor je pensioen, maar ook voor je recht op een werkloosheidsuitkering. Sommige deeltijdse werknemers worden gelijkgesteld met voltijdse of hebben het statuut van 'deeltijdser met behoud van rechten'.

Om na te gaan of je als loontrekkende recht hebt op werkloosheidsuitkeringen wordt gekeken naar hoe lang je gewerkt hebt, maar er wordt ook rekening gehouden met het feit of je voltijds of minder werkte. Het aantal arbeidsdagen dat je moet bewijzen varieert volgens je leeftijd. Je vindt dit terug op het formulier T31 op de website van de RVA: www.rva.be. Je bent voor de RVA een deeltijdse werknemer als je volgens je contract per week minder uren werkt dan het maximum aantal uren in je bedrijf of als je minder verdient den het loon voor een volledige werkweek.

De RVA maakt een onderscheid tussen drie verschillende deeltijdse werknemers: de vrijwillige deeltijdser, de deeltijdse werknemer met behoud van rechten en de deeltijdse werknemer die gelijkgesteld wordt met een voltijdse.

De eerste categorie, de vrijwillig deeltijdse werknemer, zal deeltijdse uitkeringen krijgen, in functie van het uurrooster waarin hij werkte.

Maar als je aan de 3 volgende voorwaarden voldoet, kan je toch gelijkgesteld worden met een voltijdse werknemer voor je uitkeringen:

je maandloon bedraagt minstens 1.625,72 euro bruto

op het moment dat je werkloosheidsuitkeringen vraagt (dus als je deeltijdse contract stopt) kan je voldoende volle arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen (bv ziektedagen) aantonen om recht te hebben als voltijdse werknemer.

je moet je op dat moment ook inschrijven als voltijdse werkzoekende en bereid zijn om een voltijdse baan aan te nemen (tenzij je vrijgesteld zou zijn).

Tijdens je tewerkstelling heb je geen recht op uitkeringen naast je deeltijdse loon. Dat is eventueel wel mogelijk als je het statuut van 'deeltijdse werknemer met behoud van rechten' hebt. Heb je dit statuut, dan kan je eventueel een 'inkomensgarantieuitkering' krijgen van de RVA bovenop je deeltijdse loon. Daar zijn ook een reeks voorwaarden aan verbonden. Zo moet je ingeschreven zijn als voltijds werkzoekende en beschikbaar zijn voor een voltijdse job. Je moet je werkgever gevraagd hebben om een voltijdse job te krijgen in het bedrijf als die vrij zou komen en je moet je werkgever vragen om jouw arbeidsovereenkomst aan te passen als je regelmatig meer uren moet presteren dan vermeld in je arbeidsovereenkomst. En je normaal gemiddeld bruto maandloon ligt lager dan 1.625,72 euro.

Om als deeltijdser gelijkgesteld te worden met een voltijdse werknemer, en dus voltijdse uitkeringen te krijgen als je werkloos zou worden, zijn er een hele reeks voorwaarden. Informeer je bij de RVA: www.rva.be, 02 515 44 44

