De vraag naar duurzame fondsen stijgt sterk. Spaarders op zoek naar een meerwaarde, vinden er hun gading. Maar maken die fondsen hun beloften qua ethiek en rendement waar?

Je geld beleggen in duurzame fondsen, wat houdt dat juist in? En gaat het niet eerder om een modetrend of een marketingstrategie bedacht door de banken? "Duurzame fondsen zijn relatief nieuw", meent John Olsen van M&G Investments, een belangrijke Europese speler op het vlak van vermogensbeheer en beleggingsfondsen. "Ze gaan nog een stap verder dan ESG-fondsen (environmental, social and governance). Ze investeren in bedrijven die concrete oplossingen bieden voor de grote uitdagingen waar we voor staan, zowel sociaal als op het vlak van het milieu. Deze fondsen hebben van nature een meer thematische aanpak: ze focussen bijvoorbeeld op schone energie, duurzame infrastructuur, waterschaarste of de gelijkheid tussen mannen en vrouwen."

...