De coronacrisis bracht de arbeidsmarkt tot stilstand in 2020: de aanwervingen daalden het afgelopen coronajaar met een drastische 35 procent in vergelijking met 2019. Dat blijkt uit cijfers van het sociale secretariaat Group S.

Vele openstaande vacatures, maar ze werden niet ingevuld in 2020

Het totaal aantal aanwervingen daalde ten opzichte van 2019 met maar liefst 35 procent.

Opvallend is dat met een daling van 10 procent de afname van het aantal openstaande vacatures minder groot is. Wel valt de sterkste daling in openstaande vacatures op te tekenen in het tweede kwartaal van 2020, toen de eerste lockdown plaatsvond. Volgens cijfers van Statbel daalde in deze periode het aantal vacatures met 13 procent ten aanzien van dezelfde periode in 2019.

"We zien dat er heel wat vacatures open zijn blijven staan tijdens de eerste lockdown, maar dat bedrijven de tijd namen om de situatie te evalueren en even afwachtten met aanwerven. In de tweede helft van het jaar bleven ze voorzichtig, maar vulden ze vacatures weer wat makkelijk in. We zien ook dat het voor knelpuntberoepen, bijvoorbeeld in de IT-sector, moeilijk blijft om vacatures in te vullen. Mogelijk willen werknemers vanwege de coronacrisis zekerheid en zijn ze daarom minder geneigd hun huidige baan op te zeggen. Daardoor blijven heel wat vacatures, onder andere diegenen waarvoor veel ervaring vereist wordt, langer open staan dan normaal", verduidelijkt Ilse Speliers, HR consultant bij Group S.

Horeca zwaarst getroffen door coronacrisis

De zwaarste klappen vielen in de sectoren die sinds de uitbraak van het coronavirus niet of maar op een beperkt toerental konden draaien. Vooral de horeca werd enorm zwaar getroffen. Daar leek in 2020 bijna sprake van een volledige vacaturestop: Statbel tekende een daling van 80 procent in het aantal vacatures in de horeca ten aanzien van 2019 op. Group S ziet dat ook de hotelsector, die toch gedeeltelijk kon openblijven doorheen de coronacrisis, een drastische daling van 60 procent in aanwervingen kende.

De top 3 van zwaarst getroffen sectoren wordt vervolledigd met kappers en schoonheidsspecialisten en de audiovisuele- en eventsector. Met kap- en schoonheidssalons die tot tweemaal toe de deuren moesten sluiten, gingen in 2020 45 procent minder kappers en schoonheidsspecialisten aan de slag dan in het jaar voordien. En in de audiovisuele- en eventsector startten 33 procent minder Belgen met een nieuwe job.

Eén van de weinige sectoren waar het aantal aanwervingen wel ongeveer stabiel bleef is, niet verrassend, de zorgsector.

