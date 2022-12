Wil je van operator veranderen, je gsm- of internetabonnement opzeggen? Doe dat dan op de juiste manier om onaangename verrassingen te vermijden.

Als je voortijdig opstapt bij je provider riskeer je een opzeggingsvergoeding te moeten betalen. Maar die kosten zijn wel bij wet geregeld. Daarbij geldt één gouden regel: je hebt het recht om een contract kosteloos op te zeggen: • na zes maanden abonnement. • na elke tariefverhoging. En onder een tariefverhoging valt ook de verhoging door de inflatie, nuttig om te weten in de huidige context. Het BIPT - de federale telecomregulator - preciseert ook dat de aard van het ondertekende contract belangrijk is: ga dus na of je een contract voor bepaalde of voor onbepaalde duur hebt. Die informatie vind je terug op je factuur. Een operator mag je namelijk geen kosten aanrekenen voor het beëindigen van een contract: • van onbepaalde duur. • van bepaalde duur, dat al minstens zes maanden loopt. Maar wat als je je contract toch beëindigt tijdens die eerste zes maanden? In dat geval kan de operator je maximaal het abonnementsgeld aanrekenen dat je had moeten betalen tot het einde van de zesde maand na inwerkingtreding van je contract. Stel dat je je contract na twee maanden opzegt, dan ben je dus nog vier maanden abonnementsgeld verschuldigd. Ben je ingegaan op een aanbod met een gratis of laaggeprijsd toestel, bijvoorbeeld een gsm-abonnement + een smartphone, dan moet je, als je dit contract beëindigt, de restwaarde van dat toestel betalen. Die restwaarde wordt berekend op basis van de waarde van het apparaat, de duur van het contract en het aantal maanden dat nog rest tot het einde van de verbintenis. Hoe eerder je je contract stopzet, hoe hoger de restwaarde die je aan de operator moet betalen. Uiteraard kan je de smartphone, tablet of het tv-toestel dat deel uitmaakte van de bundel houden. Maar hoe duurder het toestel in oorsprong was, hoe hoger het uitstaande saldo, wat soms kan oplopen tot enkele honderden euro's. Het BIPT wijst er wel op dat die bijkomende kosten niet hoger mogen oplopen dan de waarde vermeld in de vergoedingstabel die je samen met je contract hebt ontvangen. En na 24 maanden kan een operator nooit een vergoeding aanrekenen voor een toestel. "Zeg je contract bij voorkeur op via een aangetekende brief. Want zelfs als je nieuwe operator belooft om zelf de opzegging te regelen, kan een aangetekend schrijven veel problemen voorkomen", legt men bij Test-Aankoop uit. Zo'n aangetekende zending kost je 7,53 euro. "In deze aangetekende brief vermeld je het contractnummer en de datum waarop je het contract wilt beëindigen. Doe je dit omdat je van operator verandert, vraag dan altijd naar de bevestigde activeringsdatum bij je nieuwe operator, om niet het risico te lopen dagen of zelfs weken zonder verbinding te zitten." Tenslotte nog iets over je mailadres. Je internetprovider is verplicht om je nog 18 maanden na afloop van je abonnement toegang te verlenen tot je mailaccount bij je provider. Maar het verstandigst is om een 'neutraal' mailadres aan te maken dat niet gekoppeld is aan een provider, zoals gmail. Zo kan je doorheen de jaren altijd hetzelfde e-mailadres blijven behouden, wie ook je provider is.