Wie technisch werkloos wordt, moet gedurende een maand niet betalen voor water, gas en elektriciteit. Dat heeft minister van Energie Zuhal Demir aangekondigd na een Vlaamse ministerraad rond de coronacrisis.

De Vlaamse overheid neemt de factuur voor water, gas en elektriciteit gedurende een maand op zich. "Daarvoor trekken we 20 miljoen euro uit per 100.000 werknemers in het systeem van technische werkloosheid", zei Demir. Als de maatregelen langer aanhouden dan een maand, komt er een systeem van uitstel van betaling.

Daarnaast besloot de Vlaamse regering om tijdens de crisis geen afsluitingen uit te voeren.

De federale regering liet al weten dat er momenteel 400.000 mensen een tijdelijke werkloosheid hebben aangevraagd. Verwacht wordt dat het cijfer nog sterk zal stijgen.

