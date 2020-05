Door het coronavirus kan de Pensioendienst niet alle fiscale fiches voor België op papier versturen in 2020. De Pensioendienst bezorgde de fiscale gegevens wel aan de FOD Financiën waardoor die gegevens van de gepensioneerden correct staan in MyMinfin, Tax-on-web en in de voorstellen van vereenvoudigde aangifte. Toch een papieren fiche nodig? Vraag dan een duplicaat aan.

Elk jaar verstuurt de Pensioendienst de fiscale fiches naar de FOD Financiën voor de voorbereiding van de belastingaangifte. Daarnaast worden de fiscale fiches opgeladen in mypension.be en via de post verzonden.

De verzending van de papieren fiscale fiches voor de gepensioneerden in het buitenland was afgerond net voor de invoering van de verstrengde maatregelen in het kader van de coronacrisis.

De afdruk van de papieren fiscale fiches voor de gepensioneerden in België is door de coronamaatregelen niet doorgegaan omdat de medewerkers de social distancing aan de hogesnelheidsprinter en de plooi- en omslagmachines niet konden respecteren. Daarom heeft de Pensioendienst beslist om in 2020 niet alle papieren fiscale fiches voor België te verzenden.

Niet altijd nodig

De Pensioendienst bezorgde wel de fiscale fiches tijdig en correct aan de FOD Financiën; deze gebruikt die gegevens bij de voorbereiding van de belastingaangifte.

Daarom hebben volgende gepensioneerden in principe geen fiscale fiche meer nodig. Zij die:

een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen: de gegevens zijn in het voorstel geïntegreerd;

hun aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) indienen: de gegevens zijn vooraf ingevuld;

hun aangifte door een medewerker van de FOD Financiën laten invullen: de medewerker heeft de gegevens.

Mypension.be

De belastingplichtigen die een papieren aangifte indienen - en dus niet tot de bovenstaande categorieën behoren - hebben de informatie met betrekking tot hun pensioen echter wel nodig. De fiscale fiches zijn opgeladen in mypension.be en gemakkelijk terug te vinden via "Mijn dossier" of via "Mijn ongelezen berichten".

Duplicaat aanvragen

Gepensioneerden die toch hun gegevens willen verifiëren en geen toegang hebben tot mypension.be kunnen een duplicaat aanvragen:

via het contactformulier. De gepensioneerden kunnen de nieuwe optie "Ik wil een duplicaat van mijn fiscale fiche" kiezen.

via de gratis Pensioenlijn 1765. Gepensioneerden kunnen via een extra optie in het keuzemenu van de Pensioenlijn 1765 hun duplicaat aanvragen.

Opgelet:voor de aanvraag van een duplicaat is het rijksregisternummer altijd verplicht.

Elk jaar verstuurt de Pensioendienst de fiscale fiches naar de FOD Financiën voor de voorbereiding van de belastingaangifte. Daarnaast worden de fiscale fiches opgeladen in mypension.be en via de post verzonden.De verzending van de papieren fiscale fiches voor de gepensioneerden in het buitenland was afgerond net voor de invoering van de verstrengde maatregelen in het kader van de coronacrisis.De afdruk van de papieren fiscale fiches voor de gepensioneerden in België is door de coronamaatregelen niet doorgegaan omdat de medewerkers de social distancing aan de hogesnelheidsprinter en de plooi- en omslagmachines niet konden respecteren. Daarom heeft de Pensioendienst beslist om in 2020 niet alle papieren fiscale fiches voor België te verzenden.De Pensioendienst bezorgde wel de fiscale fiches tijdig en correct aan de FOD Financiën; deze gebruikt die gegevens bij de voorbereiding van de belastingaangifte. Daarom hebben volgende gepensioneerden in principe geen fiscale fiche meer nodig. Zij die:een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen: de gegevens zijn in het voorstel geïntegreerd;hun aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) indienen: de gegevens zijn vooraf ingevuld;hun aangifte door een medewerker van de FOD Financiën laten invullen: de medewerker heeft de gegevens. De belastingplichtigen die een papieren aangifte indienen - en dus niet tot de bovenstaande categorieën behoren - hebben de informatie met betrekking tot hun pensioen echter wel nodig. De fiscale fiches zijn opgeladen in mypension.be en gemakkelijk terug te vinden via "Mijn dossier" of via "Mijn ongelezen berichten".Gepensioneerden die toch hun gegevens willen verifiëren en geen toegang hebben tot mypension.be kunnen een duplicaat aanvragen:via het contactformulier. De gepensioneerden kunnen de nieuwe optie "Ik wil een duplicaat van mijn fiscale fiche" kiezen.via de gratis Pensioenlijn 1765. Gepensioneerden kunnen via een extra optie in het keuzemenu van de Pensioenlijn 1765 hun duplicaat aanvragen.Opgelet:voor de aanvraag van een duplicaat is het rijksregisternummer altijd verplicht.