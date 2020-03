25% van de zelfstandigen doet vandaag al beroep op het overbruggingsrecht. Dat concludeert hr-dienstenleverancier Acerta op basis van eigen cijfers. Maar de dienstenleverancier merkt op dat zelfstandigen nog met veel vragen zitten rond de steunmaatregel.

De zelfstandigen die voldoen aan de voorwaarden kunnen sinds 17 maart gebruik maken van een versoepeling van het overbruggingsrecht. Dat is een steunmaatregel die de overheid in het leven geroepen heeft voor zelfstandigen die financieel getroffen worden door het coronavirus. Zelfstandigen die hun activiteit (in hoofd- en onder bepaalde voorwaarden in bijberoep) verplicht moeten stopzetten of een onderbreking van hun activiteit ondervinden voor tenminste 7 dagen als gevolg van het coronavirus kunnen een beroep doen op de financiële steunmaatregel.

Nog veel onduidelijkheid rond overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht, niet te verwarren met de hinderpremie, houdt in dat zelfstandigen voor de maanden maart en april recht hebben op een uitkering indien ze hun activiteiten vrijwillig stopzetten of bij verplichte onderbreking ten gevolge van het coronavirus. Voor de maand maart komt het eenmalig recht neer op 1.291,96 euro per maand zonder gezinslast en 1.614,10 euro per maand met kinderen ten laste. Voor april kan hetzelfde. De uitbetaling voor de maand maart van het overbruggingsrecht zal tegen half april gebeuren.

Maar zelfstandigen zitten nog met enorm veel vragen omtrent de steunmaatregel. Enkele van de meest voorkomende zijn: mag ik het overbruggingsrecht combineren met de hinderpremie? Hoe kan ik het overbruggingsrecht aanvragen? Wanneer zal ik mijn premie ontvangen? Mag ik als zorgverlener nog dringende medische handelingen uitvoeren als ik mijn activiteiten vrijwillig onderbreek?

Het antwoord op al deze vragen vind je hier en hier.

Els Schellens, Directeur Operations Starters & Zelfstandigen, licht toe: "Het is niet voor alle zelfstandigen en starters duidelijk wanneer zij een beroep kunnen doen op dit overbruggingsrecht. De spelregels zijn de voorbije weken regelmatig gewijzigd. De uitbetaling van het overbruggingsrecht zal gebeuren tegen half april. Het implementeren van deze nieuwe maatregelen in een softwaresysteem vraagt immers tijd".

