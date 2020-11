2020 is het jaar waarin we onze manier van leven moesten omgooien, en dat is ook te merken aan ons betaalgedrag. Opvallend meer Belgen staan sinds de coronacrisis open voor vernieuwende betaalmethodes, zoals contactloos met de kaart en mobiele apps.

De Belg is al sinds jaar en dag verknocht aan zijn vertrouwde bankkaart met pincode: 87% noemt dat nog steeds het meest veilige betaalmiddel. Maar het voortrazende coronavirus heeft wel een grote impact op ons betaalgedrag. Contactloos leven én betalen is het nieuwe codewoorden dat laat zich sterk voelen in de cijfers. Anno 2020 heeft 72% van de Belgenal eens contactloos betaald met de bankkaart of de smartphone, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Bancontact Payconiq Company*. Dit is een stijging met maar liefst 123% ten opzichte van vorig jaar (32%), een ruime verdubbeling dus. Contactloos betalen is - in volle coronatijden - de meest hygiënische manier om aankopen af te rekenen. Je tikt je bankkaart even tegen de betaalterminal, zonder een pincode in te geven**. Of je scant de QR-code aan de kassa met je mobiele app. Zo hoef je het toetsenbord van de terminal niet aan te raken.

Contactloos boomt

Betaalmethodes die tot voor kort door early adopters werden omarmd, trekken nu het grote publiek aan. Vandaag geeft al 43% van de Belgen aan minstens wekelijks contactloos met hun bankkaart te betalen zonder pincode. In 2017 was dit nog maar een schamele 3%. "Deze groei hadden we drie jaar geleden, of zelfs vorig jaar, niet kunnen voorspellen", zegt Nathalie Vandepeute, CEO van Bancontact Payconiq Company.

Het vertrouwen in deze relatief nieuwe betaalmethode groeit tegelijk spectaculair. De contactloze bankkaart zonder pincode is nu al de op één na populairste manier om te betalen in de supermarkt (15%, na de bankkaart met pincode) of bij de bakker (22%, na cash).

Ook het gebruik van betaalapps zit niet toevallig sterk in de lift: 68% van de Belgen heeft zo'n app op zijn of haar smartphone. De Belg doet gemiddeld 4,6 betalingen per maand via een betaalapp of bankapp, waar dat cijfer vorig jaar nog op 3,9 lag.

*De online enquête werd in september uitgevoerd bij 1.000 Belgen door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Bancontact Payconiq Company.

**De Belgische banken trokken in april de limieten voor contactloze betalingen zonder pincode op van 25 naar 50 euro.

De Belg is al sinds jaar en dag verknocht aan zijn vertrouwde bankkaart met pincode: 87% noemt dat nog steeds het meest veilige betaalmiddel. Maar het voortrazende coronavirus heeft wel een grote impact op ons betaalgedrag. Contactloos leven én betalen is het nieuwe codewoorden dat laat zich sterk voelen in de cijfers. Anno 2020 heeft 72% van de Belgenal eens contactloos betaald met de bankkaart of de smartphone, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Bancontact Payconiq Company*. Dit is een stijging met maar liefst 123% ten opzichte van vorig jaar (32%), een ruime verdubbeling dus. Contactloos betalen is - in volle coronatijden - de meest hygiënische manier om aankopen af te rekenen. Je tikt je bankkaart even tegen de betaalterminal, zonder een pincode in te geven**. Of je scant de QR-code aan de kassa met je mobiele app. Zo hoef je het toetsenbord van de terminal niet aan te raken.Betaalmethodes die tot voor kort door early adopters werden omarmd, trekken nu het grote publiek aan. Vandaag geeft al 43% van de Belgen aan minstens wekelijks contactloos met hun bankkaart te betalen zonder pincode. In 2017 was dit nog maar een schamele 3%. "Deze groei hadden we drie jaar geleden, of zelfs vorig jaar, niet kunnen voorspellen", zegt Nathalie Vandepeute, CEO van Bancontact Payconiq Company.Het vertrouwen in deze relatief nieuwe betaalmethode groeit tegelijk spectaculair. De contactloze bankkaart zonder pincode is nu al de op één na populairste manier om te betalen in de supermarkt (15%, na de bankkaart met pincode) of bij de bakker (22%, na cash).Ook het gebruik van betaalapps zit niet toevallig sterk in de lift: 68% van de Belgen heeft zo'n app op zijn of haar smartphone. De Belg doet gemiddeld 4,6 betalingen per maand via een betaalapp of bankapp, waar dat cijfer vorig jaar nog op 3,9 lag.*De online enquête werd in september uitgevoerd bij 1.000 Belgen door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Bancontact Payconiq Company.**De Belgische banken trokken in april de limieten voor contactloze betalingen zonder pincode op van 25 naar 50 euro.