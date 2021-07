Vier op de tien Belgen kiezen nu voor andere financiële producten dan de weinig renderende spaarrekening. Maar velen durven de sprong niet te wagen bij gebrek aan informatie. Daarom lanceert de bank- en verzekeringssector een informatiecampagne.

De Belgen zijn allesbehalve terughoudend tegenover beleggingen, maar vinden zichzelf onvoldoende geïnformeerd en blijven daarom vaak bij de klassieke spaarrekening hangen, zonder verder te gaan. Om zoveel mogelijk potentiële nieuwe investeerders te informeren, lanceren Febelfin (financiën) en Assuralia (verzekeringen) Club Beleg. Club Beleg is een educatieve campagne die de verschillende spaar- en beleggingsmogelijkheden op een leuke en toegankelijke manier voorstelt. Niet alleen de mogelijke voordelen worden uitgelegd, maar ook de risico's en mogelijke verliezen. Meteen worden ook enkele mythes ontkracht. ontkracht ook enkele mythes. Zo moet je geen grootkapitaal ter beschikking hebben en moet je geen beursspecialist zijn om te kunnen beleggen. Voor elke potentiële belegger is er een gepast aanbod, afgestemd op jouw maat en beleggersprofiel.

Start-to-invest

De campagne is opgevat als een "start-to-invest" te vergelijken met "start-to-run", waarbij je eerst gaat stappen om uiteindelijk lange afstanden te lopen. Zonder te vergeten dat het advies van coaches (bankiers, verzekeraars of makelaars) belangrijk is. Een adviseur bekijkt samen met jou wat jouw mogelijkheden en eerste stappen in de wereld van beleggen kunnen zijn en bepaalt jouw beleggersprofiel.

Enkele min of meer bekende personen geven een speelse boost aan de campagne op sociale netwerken en YouTube. Video's geven uitleg over spaarproducten, levensverzekeringen, pensioensparen, beleggingsfondsen, obligaties, aandelen, maar ook meer gespecialiseerde producten zoals opties, trackers en warrants.

