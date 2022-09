Consumenten die willen overstappen van bank of verzekeraar kunnen dat binnenkort sneller. De vergelijking tussen leveranciers zullen ze kunnen maken via een online vergelijkingstool. Dat vertelde staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker vorige week op de radio.

Bank- en verzekeringsproducten zijn iets heel persoonlijks, waardoor elke consument nood heeft aan een specifiek aanbod op maat. Vandaag is het niet altijd evident om als consument, binnen het grote aanbod van bank- en verzekeringsproducten, het bos door de bomen te zien. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker brengt daar binnenkort verandering in en lanceert eind dit jaar, begin volgend jaar, een online vergelijkingstool voor financiële producten.

De staatssecretaris deed de plannen rond de tool vorige week uit de doeken op de radio. De staatssecretaris verzekerde de luisteraars dat ze binnenkort heel eenvoudig een online vergelijking zullen kunnen maken op basis van hun specifieke wensen en noden voor bank- en verzekeringsproducten.

Tariefsimulatoren en vergelijkingsmodules

De ontwikkeling van deze prijsvergelijkers zijn opgenomen in het regeerakkoord. Daarin werd vastgelegd dat consumenten financiële producten eenvoudiger moeten kunnen vergelijken met online tariefsimulatoren en vergelijkingsmodules. De staatssecretaris laat weten dat de regering hier meteen mee aan de slag is gegaan en niet over één nacht ijs ging: alle verzekeraars werden bevraagd en de tool zal dus alle mogelijke producten van alle mogelijke aanbieders oplijsten.

Vandaag bestaan er al wel enkele commerciële vergelijkingstools maar die bieden lang geen volledig overzicht van alle producten en aanbieders. "En dat is waar het schoentje knelt natuurlijk", gaf De Bleeker mee. "Met een officiële vergelijkingstool zorgen we ervoor dat de consument correct én volledig geïnformeerd wordt over alle mogelijke opties voor zijn of haar profiel."

De Bleeker gaf ook mee dat ze ook de wet rond het opzeggen van verzekeringscontracten wil versoepelen, zowel op vlak van opzegtermijn als opzegmethode. De huidige wetgeving dateert van 2014 en stelt dat de consument per aangetekende brief moet opzeggen, ten minste drie maanden voor de vervaldag. De Bleeker vindt zo'n termijn intussen eigenlijk niet meer gerechtvaardigd en wijst er ook op dat de samenleving veel meer digitaal is geworden, waardoor de methode per aangetekende brief niet meer van deze tijd is. De wetgeving heeft bijgevolg een update nodig.

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker: "Het aanbod aan bank- en verzekeringsproducten is enorm en als consument weet je vaak niet waar je op moet letten. Een vergelijkingstool geeft een overzicht van alle mogelijke contractopties voor jouw profiel, waardoor je op basis van correcte en complete informatie een weloverwogen keuze kan maken. Die keuze moet je ook snel kunnen omzetten in een nieuw contract, zodat je altijd het bank- of verzekeringsproduct hebt dat aansluit bij jouw noden en situatie."

